Зеленский подписал новый закон о мобилизации: до какой даты она продлится

Это уже восьмое продоление

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые законопроекты о действии военного положения и всеобщей мобилизации и тем самым продлил их.

Об этом говорится в карточке законопроекта под номером 9532 (о продлении военного положения) и законопроекта 9533 (о продления всеобщей мобилизации).

Согласно этим документам, оба этих положения снова продлены на 90 дней с 18 августа, то есть до 15 ноября 2023 года.

Напмоним, что в Украине ввели военное положение с 05 ч 30 мин. 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. После чего было продлено на 30 суток — с 5 часов 30 минут 26 марта — до 25 апреля. Потом продлили на 90 суток — до 25 августа 2022 года. А затем еще несколько раз подряд.

Вероятнее всего так будет продолжаться и дальше пока ВСУ не одержат победу над российскими захватчиками.

О том, как будет проходить мобилизация после продления военного положение вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы сообщали, что украинский Кабмин внес изменения в постановление, регулирующее вопросы бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время.