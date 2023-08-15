Самоликвидировался: россия потеряла еще одного своего полковника

При посадке самолет не попал на полосу

В российском городе Адыгея в результате падения самолета Л-39 разбился командир учебной авиационной базы Майкопа полковник Вадим Гуров.

Информацию об этом публикует Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.

"Самолет разбился вечером 14 августа во время проведения учебных полетов. По словам источников при посадке самолет не попал на полосу, зацепил грунт после чего столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что находившийся в этот момент в самолете полковник Гуров погиб на месте происшествия. Также известно, что вместе с ним на борту находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска. Он получил травмы и был госпитализирован.

Для справки: L-39 Albatros – учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет, который стоит на вооружении более 30 стран. Начинающие пилоты проходят на нем обучение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по заявлениям россиян, во время удара по базе оккупантов, которая расположена в лагере "Волна" в Юрьевке под Мариуполем, был ликвидирован полковник виктор ковалев.