Самоліквідувався: росія втратила ще одного свого полковника

Під час посадки літак не потрапив на смугу

У російському місті Адигея внаслідок падіння літака Л-39 розбився командир навчальної авіаційної бази Майкопа полковник Вадим Гуров.

Інформацію про це публікує Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела.

"Літак розбився ввечері 14 серпня під час проведення навчальних польотів. За словами джерел, під час посадки літак не потрапив на смугу, зачепив ґрунт після чого зіткнувся з вишкою радіозв’язку ближньої навігації", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що полковник Гуров, який знаходився в цей момент у літаку, загинув на місці події. Також відомо, що разом із ним на борту знаходився старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська. Він отримав травми та був госпіталізований.

Для довідки: L-39 Albatros – навчально-тренувальний та навчально-бойовий літак, який стоїть на озброєнні понад 30 країн. Пілоти-початківці проходять на ньому навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за заявами росіян, під час удару по базі окупантів, яка розташована в таборі "Волна" в Юр’ївці під Маріуполем, було ліквідовано полковника віктора ковальова.