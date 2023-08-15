Мінус один? Росіяни повідомляють про загибель під Маріуполем полковника рф

Офіційних підтверджень даної інформації на даний момент немає

За непідтвердженими даними в Юр’ївці під час прильоту на базі окупантів було ліквідовано полковника ВС рф віктора ковальова. Він нібито перебував на території командного пункту у санаторії "Хвиля" у момент проведення атаки.

Інформація про це була опублікована у вівторок, 15 серпня, у російському Telegram-каналі verumreactor.

"14 серпня 2023 року внаслідок авіаційного удару ЗСУ ракетами Storm Shadow по селу Юріївка Мангуського району "днр" загинув наш дорогий друг полковник ковальов віктор анатолійович. Людина слова, справжній офіцер і професіонал. Ти завжди залишишся в наших серцях", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що на момент оприлюднення матеріалу офіційних підтверджень про ліквідацію російського полковника з боку Генштабу ЗСУ не було. Водночас у коментарях під постом про нібито ліквідацію окупанта самі ж росіяни називають це ІПСО та вимагають підтвердження цієї інформації.

Зазначимо, що в понеділок, 14 серпня, по командному пункту ЗС Росії в селі Юр’ївка Маріупольського району Донецької області було завдано потужного удару. База окупантів була розташована в таборі "Хвиля" на узбережжі Азовського моря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня в Херсонській області в районі Чонгара та окупованого Генічеська пролунали вибухи. Як пізніше з’ясувалося, частина прильотів була Чонгарським мостом.