По Маріуполю був приліт: рахунок втрат у окупантів йде на десятки (фото)

Маріуполь знову опинився під ударом

Вдень 14 серпня в районі Юріївки під Маріуполем пролунав потужний вибух.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко.

За його словами, був приліт за базою окупантів, яка розташована у таборі "Хвиля".

"Дуплет. Жоден місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Однак окупантів рахунок уже на десятки. Просто красиво", — написав він.

За інформацією Андрущенка, окупанти спершу хотіли скрити факт прильоту, щоб потім розповісти "про всіх місцевих загиблих",

Зазначимо, що окупаційна "влада" Маріуполя поки що жодних коментарів з приводу інциденту не робила.

Також Андрющенко показав фотографії із місця прильоту. На них видно, що там здіймається дим. Сам табір розташований на узбережжі Азовського моря.

Раніше Телеграф писав про те, що вибухи в окупованих українських містах відбуваються регулярно. Так, у середині липня аналогічні події вже відбувалися у Маріуполі.