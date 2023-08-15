Минус один? Россияне сообщают о гибели под Мариуполем полковника рф

Официальных подтверждений данной информации на этот момент нет

По неподтвержденным данным в Юрьевке во время прилета по базе оккупантов был ликвидирован полковник ВС рф виктор ковалев. Он якобы находился на территории командного пункта в санатории "Волна" в момент проведения атаки.

Информация об этом была опубликована во вторник, 15 августа, в российском Telegram-канале verumreactor.

"14 августа 2023 года в результате авиационного удара ВСУ ракетами Storm Shadow по селу Юрьевка Мангушского района "днр" погиб наш дорогой друг полковник ковалев виктор анатольевич. Человек слова, настоящий офицер и профессионал. Ты всегда останешься в наших сердцах. Твое дело будет продолжено", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на момент публикации материала официальных подтверждений о ликвидации российского полковника со стороны Генштаба ВСУ не было. В то же время в комментариях под постом о якобы ликвидации оккупанта сами же россияне называют это ИПСО и требуют подтверждения данной информации.

Отметим, что в понедельник, 14 августа, по командному пункту ВС рф в селе Юрьевка Мариупольского района Донецкой области был нанесен мощный удар. База оккупантов была расположена в лагере "Волна" на побережье Азовского моря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в Херсонской области в районе Чонгара и оккупированного Геническа прогремели взрывы. Как позже выяснилось, часть прилетов была по Чонгарскому мосту.