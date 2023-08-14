По Мариуполю был прилет: счет потерь у оккупантов идет на десятки (фото)

Мариуполь снова оказался под ударом

Днем 14 августа в районе Юрьевки под Мариуполем прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

По его словам, был прилет по базе оккупантов, которая расположена в лагере "Волна".

"Дуплет. Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Однако оккупантов счет на десятки уже. Просто красиво", — написал он.

По информации Андрущенко, оккупанты сперва хотели замолчать факт прилета, чтобы потом рассказать "обо всех местных погибших",

Отметим, что оккупационные "власти" Мариуполя пока никаких комментариев по поводу инцидента не делали.

Также Андрющенко показал фотографии с места прилета. На них видно, что там поднимается дым. Сам лагерь расположен на побережье Азовского моря.

Ранее "Телеграф" писал о том, что взрывы в оккупированных украинских городах происходят регулярно. Так, в середине июля аналогичные события уже происходили в Мариуполе.