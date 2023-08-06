Крым превращается в "остров": в Геническе и Чонгаре опять взрывы (видео)

Масштабы повреждения пока неизвестны

В районе Чонгара и оккупированного Геническа (Херсонская область) опять неспокойно, а в сети появилась информация, что там опять прозвучали взрывы.

Как сообщают оккупационные "власти" несколько прилетов пришлось по Чонгарском мосту, который соединяет Крым с материковой Украиной.

Также в сети распространяются фото повреждений, нанесенных данному мостовому переходу

Повреждения Чонгарского моста

Повреждения Чонгарского моста

По предварительной информации речь идет о 4-5 взрывах, однако о масштабах повреждения информации пока не поступало.

Кроме того, появилась информация о том, что взрыв также прозвучал в районе Геническа. Согласно данным российских пропагандистов удар пришелся на газопровод, однако другие сообщили, что ракета ударила по мосту, который соединяет Херсонщину с Арабатской стрелкой.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика!

Кроме того, российские пропагандисты сообщают, что пункт пропуска "Чонгар" был закрыт.

Как сообщалось ранее, Чонгарский мост не впервые подвергается обстрелам со стороны ВСУ. К примеру, удар был нанесен 22 июня из-за чего оккупантам пришлось перекрывать въезд на полуостров.

Следующий удар был нанесен 29 июля, из-за чего там образовались длинные пробки. Россияне тогда заявляли, что обстрел осуществлялся крылатыми ракетами Storm Shadow.