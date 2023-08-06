Крим перетворюється на "острів": у Генічеську та Чонгарі знову вибухи (відео)

Масштаби пошкодження поки що невідомі

У районі Чонгара та окупованого Генічеська (Херсонська область) знову неспокійно, а в мережі з’явилася інформація, що там знову пролунали вибухи.

Як повідомляють окупаційні "влади", кілька прильотів трапилося на Чонгарському мосту, який з’єднує Крим з материковою Україною.

Також у мережі поширюються фото пошкоджень, завданих даному мостовому переходу.

Пошкодження Чонгарського мосту

Пошкодження Чонгарського мосту

За попередньою інформацією йдеться про 4-5 вибухів, проте про масштаби пошкодження інформації поки що не надходило.

Крім того, з’явилася інформація про те, що вибух також пролунав у районі Генічеська. За даними російських пропагандистів, удар припав на газопровід, проте інші повідомили, що ракета вдарила по мосту, який з’єднує Херсонщину з Арабатською стрілкою.

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Крім того, російські пропагандисти повідомляють, що пункт пропуску "Чонгар" було закрито.

Як повідомлялося раніше, Чонгарський міст не вперше зазнає обстрілів з боку ЗСУ. Наприклад, удару було завдано 22 червня, через що окупантам довелося перекривати в’їзд на півострів.

Наступного удару було завдано 29 липня, через що там утворилися довгі пробки. Росіяни тоді заявляли, що обстріл здійснювався крилатими ракетами Storm Shadow.