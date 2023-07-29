У ЗСУ підтвердили атаку на Чонгарський міст: що відомо

Місцеві жителі скаржилися на те, що проїхати мостом неможливо

Українські військові завдали удару по Чонгарському мосту, який з’єднує материкову Україну з окупованим Кримом.

Про це інформує Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

"Сили оборони успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023", — йдеться в повідомленні.

Якоїсь іншої інформації військові не оприлюднили.

Варто зазначити, що вранці колаборант володимир сальдо повідомляв, що нібито для цих цілей ЗСУ використали 12 ракет "Storm Shadow" і всі вони були збиті російською ППО. За його словами, уламки однієї з ракет пошкодили будку обхідника та контактну лінію.

Втім, у місцевих чатах місцеві жителі повідомляли про виникнення багатокілометрового затору на КПВВ "Чонгар", а сам він перестав працювати з "технічних причин".

Як повідомлялося раніше, Чонгарський міст не вперше зазнає обстрілів з боку ЗСУ. Попереднього удару було завдано 22 червня, через що окупантам довелося перекривати в’їзд на півострів.

Вранці 17 липня також було завдано удару по мосту через Керченську протоку, внаслідок чого було обрушено один із прольотів автомобільної частини мосту. Після цього в СБУ відреагували на подію віршем, а пізніше додали, що міжнародні норми дозволяють завдавати ударів по транспортних артеріях супротивника.