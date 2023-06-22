У ГУР відреагували на удари по Чонгарському мосту і дали обіцянку окупантам

У розвідці заявляють, що активна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення продовжується

В українській розвідці поки що не можуть прокоментувати події на тимчасово окупованих територіях, у тому числі й інцидент на Чонгарському мосту, який вночі атакували ракети.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сьогодні, 22 червня, в ефірі "24 канали".

"Якщо зірки запалюють — значить — це комусь потрібно. Аналізувати з точки зору військової доцільності, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, я думаю, ми будемо після того, як ці території будуть звільнені, що обов’язково відбудеться", — сказав він.

Юсов натякнув, що російським окупантам не варто розслаблятися, адже далі на них чекає ще більше сюрпризів від українських захисників.

"Зараз триває робота і вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке очікує повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде", — підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ставленик кремля на Херсонщині володимир сальдо зняв відео на Чонгарському мосту, в якому повідомив, що нібито "паніки немає". Тим часом у мережі помітили у його відео цікаву деталь.