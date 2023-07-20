ВСУ скоро вернут важный город? Сырский сделал интересный намек

Этот город играет роль плацдарма для последующих наступательных действий

На востоке Украины продолжаются тяжелые бои за Бахмут, а для наших военных созданы уже все необходимые условия, чтобы вернуть этот город под свой контроль. При этом на данном этапе сделать это можно будет с уже меньшим количество потерь.

Об этом генерал-полковник Александр Сырский сообщил в интервью изданию ВВС.

"Мы знаем, я знаю, какой это был действительно отличный город (Бахмут, — Ред.). Это был цветущий город. А сейчас это просто мертвый город, это руины почти сплошные. И потому мы просто обязаны его вернуть", — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, имеет ли на самом деле стратегическое значение Бахмут, генерал-полковник подчеркнул, что этот город в первую очередь является центром сосредоточения основных направлений и дорог. К примеру, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. Таким образом выходит, что это центр, где сходятся все эти пути.

"Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях. Кроме того, вообще местность вокруг Бахмута – это сосредоточение разного рода господствующих высот, позволяющих контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Бахмуту. Это увеличивает его роль как плацдарма для последующих наступательных действий", — отметил Сырский.

По его мнению, огромная ошибка ЧВК "Вагнера" была залезть в Бахмут, понести громадные потери и фактически утратили боеспособность.

Александр Сырский подчеркнул, что на данный момент уже созданы все условия, чтобы Украина смогла вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями.

"Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой луг, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не пользоваться", — объяснил он.

Пока нельзя точно сказать, сколько времени займет освобождение Бахмута, но Сырский заверил, что постарается сделать это как можно скорее. Он также считает, что для украинцев это станет очередной победой, которую они с нетерпением ждут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал об обстановке под Бахмутом. По его словам, речь не идет ни о каком полуокружении, как сообщают спикеры. Это, скорее, преувеличение. Плюс ко всему, сейчас нет оснований полагать, что враг в скором времени планирует отступить на этом направлении.