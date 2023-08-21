Удары ВСУ по тылу россиян могут привести к обрушению обороны врага: свежие карты боев

Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают действовать на островах в дельте Днепра

Идет 544-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, в течение 20 августа украинские войска вели контрнаступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и продвинулись в районе Роботино. Россияне наступали в районе Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, на границе Донецкой и Запорожской областей и незначительно продвинулись в районе Бахмута.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что украинские удары по российским тылам явно подрывают боевой дух российских войск в Украине, что может угрожать стабильности их обороны на нескольких критических участках фронта.

"Проблемы с моральным духом могут быстро обостриться и распространиться среди российских передовых подразделений, если одно из подразделений под давлением выйдет из строя, что может вызвать панику и значительно снизить боеспособность других российских сил", — отметили в ISW.

Эксперты добавили, что украинские силы создают условия, при которых какое-либо подразделение врага могло "сломаться под постоянным давлением", однако предсказать, где именно это произойдет — невозможно.

Харьковская и Луганская области

Оккупанты наступали к северо-востоку от Купянска, но успеха не имели. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска).

20 августа российские войска продолжали ограниченные наступательные действия в районе Кременной и добились незначительных успехов. На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 августа, видно их продвижение к северо-западу от єтого населенного пункта.

Донецкая область

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, показывают, что наши воины вышли на позиции дальше к западу и северу от Андреевки, хотя остается неясным, закрепились ли они там.

Оккупанты незначительно продвинулись под Бахмутом, к западу от Ягодного. Генштаб Украины сообщил, что враг вел безуспешные наступательные действия к северу от Богдановки, к северу и югу от Клищевки и в районе Курдюмовки.

Украинские силы продолжают оборону от российских сил у Марьинки. В россии заявили, что отбили украинские атаки вблизи Красногоровки, Веселого, Первомайского и Старомихайловки.

"Южная ось"

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы вели наступательные действия на Бердянском направлении. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции под Урожайным.

Украинские силы вели наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись вперед. На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 и 20 августа, видно, что украинские силы имеют успех восточнее Роботино. Связанный с кремлем российский военный блогер заявил, что украинские силы захватили неуказанные российские позиции к западу от Вербового и продолжают атаковать российские позиции вдоль линии Роботино-Вербовое.

Другой российский военкор заявил, что украинским силам частично удалось обойти Роботино и прорвать российскую оборону в районе Новопрокоповки. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Враг вел наступательные операции на западе Запорожской области, но никаких подтвержденных успехов не имел.

Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают действовать на островах в дельте Днепра. Российский блогер заявил, что интенсивные украинские обстрелы не позволяют российской пехоте вести бой с украинскими войсками на островах в дельте Днепра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил западным аналитикам по поводу их сомнений насчет контрнаступления ВСУ.