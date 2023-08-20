"Должны быть осторожны...": Кулеба обратился к Западу, критикующему контрнаступление ВСУ, и дал совет

Украина спокойно относится к подобным заявлениям со стороны союзников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался в сторону западных аналитиков из-за их сомнений насчет контрнаступления ВСУ и посоветовал им быть осторожнее в своих предсказаниях и долгосрочных прогнозах.

Об этом пишет BILD,

"Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была бы прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года". Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это свидетельствует о том, что даже у тех, кто сомневается, со временем появляется больше надежды. Я хочу сказать, что аналитики должны быть более осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях", — отметил он.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что Украине сейчас необходимо как можно больше долгосрочных возможностей для достижения более краткосрочных результатов. Он также добавил, что союзникам не стоило бы недооценивать Украину и иметь терпение, поскольку Победа — это большой труд.

"Будьте уверены в себе. Имейте терпение. Победа – это тяжелый труд", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в разведке Соединенных Штатов Америки считают, что в ходе контрнаступления ВСУ не смогут вернуть Мелитополь, поскольку российские захватчики тщательно подготовились к обороне. Такое мнение прокомментировал советник министра обороны Украины Алексея Резникова Алексей Копытько. Он заявил, что ВСУ куда-то не смогут дойти только в том случае, если у них не будет соответствующего оружия.