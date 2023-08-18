Главная цель не будет достигнута? Разведка США сделала громкое заявление о контрнаступлении ВСУ

россияне серьезно укрепились на занятых позициях

Украина не сможет достигнуть Мелитополя в ходе своего контрнаступление.

Такое мнение выразили в разведке США, пишет Washington Post.

По данным источников издания, украинским военным не удастся "отрезать" россию от сухопутного "моста" в Крым в этом году.

Американские аналитики это связывают с тем, что оккупанты плотно подготовилась к обороне. При этом американцы допускают, что ВСУ смогут продвинуться в Мелитополь, но сам город освободить от врага не получится.

Ведомство отмечает важность Мелитополя для контрнаступления Украины, так как он считается воротами в Крым.

"Город находится на пересечении двух важных дорог и железнодорожной линии, которые позволяют россии перемещать военный персонал и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины", — говорится в сообщении.

Как заявил журналистам аналитик из Института исследования внешней политики Роб Ли, кроме трех основных оборонительных линий оккупанты также успели укрепить свои позиции в городах.

"Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать первую или вторую линии обороны, а сможет ли она сломать все три и иметь еще достаточно сил, чтобы достичь чего-то более значительного, например, уволить Токмак или что-то другое", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что переговоры между россией и Украиной рано или поздно начнутся, считает аналитик Игар Тышкевич. Он рассказал, когда это может произойти и к чему приведет.