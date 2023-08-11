Украина сменила тактику: австралийский военный эксперт проанализировал контрнаступление ВСУ

Союзники не бросят Украину в войне, независимо от темпов контрнаступления, считает зарубежный аналитик

Австралийский военный эксперт Мик Райан разобрал контрнаступление ВСУ. По его словам, в какой-то момент украинским воинам станет легче форсировать Днепр, как в случае с Казачьими Лагерями, нежели продвигаться по минным полям.

Такое мнение он высказал в аналитической статье, которая была опубликована в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Мик Райан считает, что украинское командование делало ставки не столько на прорыв южного фронта, сколько на анализ российской обороны, но после неудачного давления ВСУ изменили тактику.

Так, австралийский аналитик уверен, что армия не может находиться в постоянном движении. Именно по этой причине Силы обороны Украины взяли паузу на юге, чтобы определить наилучше пути наступления, но уже в скором времени ситуация может измениться. Также Райан отметил, что у Украины на сегодняшний день наибольший опыт современного ведения войн, чем у других стран.

"В последние несколько месяцев украинская армия уничтожила сотни артиллерийских установок врага и другой техники. В россии уже нет преимущества в огневом поражении. Украинские удары по Москве и Черноморскому флоту рф посылают четкий сигнал россии – война пришла и к ней", — отметил аналитик.

За последние 50 лет мир не совершил существенного прогресса в проведении операций по разминированию территорий, поэтому Украине приходится выдумывать свои подходы. Аналитик не исключает, что в определенный момент ВСУ решат наступать через Днепр, что может быть гораздо легче, чем продвижения по минным полям на суше. К примеру, в Институте изучения войны рассказали, что ВСУ форсировали Днепр в Херсонской области, собрали "трофеи" и с успехом вернулись на базу.

Возможно, что война продлится в нынешнем темпе еще месяц-два, после чего украинские воины попытаются найти слабые места в позициях россиян на юге. Но, прежде чем говорить об успехе контрнаступления, Мик Райан предложил ответить на четыре вопроса:

Какие территории освобождены? Сколько российских вооруженных сил было уничтожено? Будут ли потом настроены ВСУ на проведение последующих операций по освобождению Крыма? Насколько успешным кажется контрнаступление по мнению западных политиков и граждан?

Что касается поддержки западных партнеров, то, по словам Райана, они не бросят Украину один на один с россией под предлогом "вас был шанс провести успешное контрнаступление и вы им не воспользовались". Вместе с тем давление на правительство внутри страны может увеличиваться, учитывая количество потерь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что переговоры между россией и Украиной рано или поздно начнуться, считает аналитик Игар Тышкевич. Он рассказал, когда это может произойти и к чему приведет.