ВСУ не вернут Мелитополь? У Резникова ответили на статью американского СМИ

Украинская армия может куда-то не дойти, только если у неё не будет оружия

Заявление США о том, что ВСУ якобы не смогут освободить Мелитополь, вызвала большой резонанс и в Минобороне Украины ее взялись прокомментировать. Там такие заявления называют новым вбросом от создателей "россияне возьмут Киев за 72-96 часов".

Об этом в своем Telegram-канале написал Алексей Копытько — советник министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Особенно интересны причины:

1) активность в районе Бахмута, куда вовлечены силы украинской армии;

2) стремление командования снизить уровень потерь за счёт тактики малых групп", — написал он.

Пытаясь представить логику этих "писателей", Копытько подчеркнул, что исходя из заявлений, Украина должна была сделать следующие вещи:

"1) Отойти от Бахмута. Куда? Сразу за Днепр? Или есть понимание, как без боя остановить россиян в Бахмуте/Авдеевке/Марьинке и т.д., чтоб они не лезли дальше?

2) построиться свиньёй и лезть сломя голову на подготовленную линию обороны, с которой ни один из писателей даже теоретически не сталкивался. С чего вдруг?", — добавил советник министра.

По его мнению, придерживаясь такой логики дойти до Мелитополя, Бердянска и Мариуполя дойти невозможно будет совсем. Данная информация, как отметил Копытько, лишь еще раз подтверждает, что не стоит всерьез воспринимать анонимные ссылки на "разведку", "источники" и т.д. в медиа, которые неоднократно были замечены в попытках оказывать нездоровое давление.

"Украинская армия может куда-то не дойти, если у неё не будет оружия. Все эти вбросы похожи на перевёрнутую пирамидку, когда меняется причина и следствие: зачем им давать оружие, если они не возьмут Мелитополь — не даём оружие — смотрите, они не взяли Мелитополь — а мы об этом и говорили — какие мы дальновидные молодцы. В сад. Просто в сад. Там уже ждут менятели территорий на обещание подумать о приёме в НАТО", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, при каких условиях ВСУ освободят Мелитополь.