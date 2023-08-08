"Даже при хорошем раскладе это будет долго": военный рассказал, что откроет ВСУ путь к Мелитополю

Силы обороны прорвали первую линию обороны врага почти по всему фронту

ВСУ продолжают успешные контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Когда Силам обороны удастся освободить Токмак, враг не сможет удержать Мелитополь и Бердянск.

Об этом рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар", общественный активист Евгений Дикий в эфире Апостроф TV.

"Если мы уже берем Токмак, то, я бы сказал, что удержать Мелитополь у них шансов уже не будет", – отметил он.

Украинские войска прорвали первую линию обороны врага почти по всему фронту. В трех точках — Роботино, Орехов, Старомайорское, ВСУ уже вышли на вторую линию обороны оккупантов.

"Это три линии, где мы ближе всего к прорыву второй линии, именно "линия Суровикина" распиаренная. Она сильно отличается от первой линии. Я не берусь говорить, какая из них проще. Там очень сложно на обеих. Но они по-разному сделаны", – пояснил эксперт.

Первая линия обороны оккупантов — почти тотальные минные поля на сотни километров. Опорные пункты, которые и брали ВСУ, располагались на высотах.

"Вторая линия сделана по-другому. Там меньшая плотность минных заграждений, потому что иначе они просто не смогли бы ездить между первой и второй своими линиями. А вместо этого сама линия обороны – это почти сплошные пару сотен километров связанных между собой земляных траншей", – описал ситуацию экс-командир взвода батальона "Айдар".

Однако, подчеркнул он, обороняются не траншеи, а люди в них. Поэтому ключевой вопрос в том, когда наши воины уничтожат такое количество оккупантов, чтобы у них не было резерва затыкать дыры в этих линиях обороны.

"Нам пока удается сохранить очень выгодное для нас соотношение потерь. К сожалению, потери очень большие и с нашей стороны, как всегда в наступлении. Но соотношение потерь наших к вражеским где-то 1:2, 1:3. То есть они в обороне теряют больше, чем мы в наступлении. На сегодняшний день, я бы сказал, что это главное достижение всей нашей наступательной кампании", – подчеркнул Дикий.

Он добавил, что сейчас идет решающая фаза этой наступательной кампании. Если ВСУ смогут полностью прорвать вторую линию обороны врага, можно считать, что наступление удалось. Третья линия обороны оккупантов — это скорее линия обеспечения для первых двух. Тогда для Сил обороны откроется путь на Токмак, Мелитополь, Бердянск, Азовское море, а там и на оккупированный Крым. Однако это не будет быстро.

"Нужно понимать, что даже при хорошем раскладе это не будет день или неделя. То есть мы первую линию сносили полтора месяца, вторая не менее сложная", – резюмировал Дикий.

Как писал "Телеграф", ранее Евгений Дикий сообщил, что за последние три недели украинского контрнаступления на фронте произошло много перемен, хоть их и не видно на карте.