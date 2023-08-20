В ФСБ недовольны шойгу и герасимовым: в СМИ рассказали, станет ли путин менять военное руководство россии

Часть российского руководства хочет применить более агрессивный подход к войне

Часть чиновников ФСБ выступает за то, чтобы российский диктатор владимир путин уволил главу генштаба валерия герасимова и министра обороны сергея шойгу.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, сторонники более агрессивного подхода к войне настаивают на том, чтобы объявить военное положение в стране и запустить всеобщую мобилизацию, а заодно сместить высшее военное руководство.

Это перекликается с требованиями мятежного главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, чей неудавшийся бунт обнажил разногласия среди российской правящей верхушки.

Впрочем, пока признаков того, что путин готов менять герасимова и шойгу не видно. Мало того, активно преследуются люди, которые это поддерживали.

Например, к таковым относится бывший командующим оккупационной группировкой в Украине сергея суровикина, который после "мятежа" с тех пор так и не появлялся на публике. Также сюда попадает террорист игорь гиркин, которого арестовали по делу об экстремизме.

Как известно, после начала вторжения у российских войск не было главного командира вплоть до октября 2022 года. Тогда единым командующим был назначен суровикин, который отметился усилением ракетного террора, а также сотрудничеством с главарем "вагнеровцев".

В январе 2023 года суровикин был отстранен, а его место занял герасимов, что, впрочем, особых результатов не принесло.

В июле произошла очередная ротация и оккупационную группировку возглавил тогдашний командующий ВДВ михаил теплинский. Сам герасимов при этом остался руководителем генштаба.