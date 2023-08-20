У ФСБ незадоволені шойгу та герасимовим: у ЗМІ розповіли, чи стане путін змінювати військове керівництво росії

Частина російського керівництва хоче застосувати агресивніший підхід до війни

Частина чиновників ФСБ виступає за те, щоб російський диктатор володимир путін звільнив голову генштабу валерія герасимова та міністра оборони сергія шойгу.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, прихильники агресивнішого підходу до війни наполягають на тому, щоб оголосити воєнний стан у країні та запустити загальну мобілізацію, а заразом змістити вищу військове керівництво.

Це перегукується з вимогами бунтівного ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина, чий невдалий путч оголив розбіжності серед російської керівної верхівки.

Втім, поки що ознак того, що путін готовий змінювати герасимова і шойгу не видно. Мало того, активно переслідуються люди, які це підтримували.

Наприклад, до таких належить колишній командувач окупаційного угрупування в Україні сергій суровікін, який зник після "заколоту" й з того часу так і не з’являвся на публіці. Також сюди потрапляє терорист ігор гіркін, якого заарештували у справі про екстремізм.

Як відомо, після початку вторгнення російські війська не мали головного командира аж до жовтня 2022 року. Тоді єдиним командувачем був призначений суровікін, який відзначився посиленням ракетного терору, а також співпрацею з ватажком "вагнерівців".

У січні 2023 року суровікін був усунений, а його місце зайняв герасимов, що, втім, особливих результатів не дало.

У липні відбулася чергова ротація і окупаційне угруповання очолив тодішній командувач ВДВ михайло теплинський. Сам герасимов своєю чергою залишився керівником генштабу.