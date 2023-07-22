Чому заарештували стрєлкова-гіркіна – в які ігри грають кремлівські вежі

Наразі під удар потрапляють ті, хто загрався, кого користували

Арешт у п’ятницю, 21 липня, в Москві одного з лідерів організації "Клуб розсерджених патріотів" терориста ігоря стрєлкова (гіркіна), який був у 2014 році "міністром оборони" бойовиків "ДНР" і перебував у міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського "Боїнга", викликав чималий ажіотаж. Цікаво, що "причепом" до цього персонажа, який раптом вирішили звинувачувати в екстремізму, затримали і "народного губернатора" Донецької області (зразка 2014 року) павла губарєва, який вийшов на пікет з вимогою звільнити стрєлкова-гіркіна. Щоправда, на відміну від останнього, відправленого до СІЗО на два місяці, губарєва того ж вечора відпустили. Експерти розповіли "Телеграфу", про що говорить закриття стрєлкова-гіркіна, чому воно сталося саме зараз — і чи бути в росії бунтам, подібним до пригожинського.

Показова порка та очікування бунтів

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001-2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії (у тому числі Молдова-Придністров’я) Віталій Кулик розмірковує так:

"Процес, який ми зараз спостерігаємо росії, схоже, пов’язаний з переформатуванням загальної канви — ідеологічної, пропагандистської, інформаційної. росія готується до майбутніх у 2024 році виборів. І владі необхідна нова ідеологія для путіна. Йдеться про те, що всі "розсерджені" і "налякані" т.зв. патріоти мають бути загнані в одній стійло. Стати частиною майбутньої путінської більшості. Відповідно, критикувати владу вони більше не можуть. Адже, як лідери громадської думки, такі як гіркін впливають на путінський базовий електорат. І турбопатріотизм, в якому працював стрєлков-гіркін, зараз стає трохи токсичним для майбутнього "переобрання" путіна".

На думку експерта, зараз під удар потрапляють ті, хто загрався, кого користували, піднімаючи ставки у боротьбі веж кремля. А стрєлков, наголошує Віталій Кулик, не є самостійною фігурою.

"Очевидно, що за ним стоять групи у ФСБ, які через нього тролили колишнє ГРУ (Головне розвідувальне управління, перейменоване в Головне управління Генштабу збройних сил росії). Розвідка намагалася огризатися у відповідь на покусування з боку певної частини ФСБ. І зараз їй це вдалося. ефесбешникам", — припускає експерт.

Він вважає, що, швидше за все, нічого суттєвого зі стрєлковим не станеться.

"Так, його закрили на два місяці. Але він, схоже, відбудеться "липким переляком". Навряд чи він отримає термін. А якщо і отримає — то умовний. Але така показова порка позитивно (з точки зору путіна і його найближчого оточення) вплине на інших воєнкорів, Z-блогерів і тому подібних персонажів. Навчить їх. штовхне до зміни підходу до того, що і як писати та говорити", – наголошує Віталій Кулик.

Мова, запевняє експерт, не йдеться про те, що влада посипалася, а тому через страх почала закручувати гайки. Що в путіна так злякалися пригожинського бунту, що вирішили притиснути майже всіх ура-патріотів.

"Я це бачу чисто як політтехнологію. У Москві в цілому немає відчуття кризи. Воно є в небагатьох людей, що думають, у тому числі у владі. Але якщо мова про систему і особисто про путіна, вони не бачать кризи. Так що — пригожин це одна історія, стрєлков — інша. Вони сегментовані. Чи можливі бунти з рф? Стрєлковщина лише накладає фон на подібні настрої, – пояснює Віталій Кулик. – А бунти не просто можливі, а й очікувані. Спочатку цей буде невеликий горизонтальний рівень, потім – стануть охоплювати все більше і більше верств. Головна моя теза – росія розвалиться від бунтів та погромів".

стрєлкову та іже з ним вказали на місце, але боїться кремль зовсім іншого

Експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков вважає, що з арешту стрєлкова-гіркіна можна зробити низку висновків.

"Перше. Перемогла партія миру, лідером якої є міністр оборони шойгу та голова генштабу герасімов, а за ними стоїть "Сім’я" (група від Б. Єльцина, його дружина Наїна, дочка Д'яченко та її чоловік, Волошин, Чубайс).

Це угруповання перемогло партію поразки (війни), за якою стояв пригожин (а ним деякі групи кремля). У росії завжди, з часів Іоанна Грозного, влада намагалася знищувати будь-які небезпечні для себе течії. Свого часу для цього використовувалися ті самі опричники, зараз є інші методи", – пояснює експерт.

Це, зазначає він, політична складова процесу. Набирає вагу партія світу. І для України це добре.

"Друге, — продовжує Олег Старіков, — стрєлков-гіркін був представником "розсерджених патріотів" — радикальне крило умовної "партії війни". І, очевидно, він перейшов ту грань, переходити яку не можна. Хоча пости, за які його намагаються притягнути до відповідальності, стосувалися не лише критики путіна, а й у тому числі невиплати грошового утримання полкам, що входять до складу т.зв. 1-го Донецького армійського корпусу (оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ росії). А зараз пішла "відповідь". Очевидно, куратори з російського генштабу тримали у цьому корпусі т.зв. "ДНР" тих же "мертвих душ", наживаючись на цьому. А сепаратисти-колаборанти вирішили підняти свій голос. Але їм вказали на їхнє місце. Тому губарєв і вискочив. Його пресанули, показали де його місце. Як і гіркіну", – вважає експерт.

Третім важливим висновком він називає те, що режим путіна дав тріщини, але поки що – дрібні. Жодна з груп впливу (вежі кремля) не виступає проти путіна, наголошує Олег Старіков. Але хочуть більше влади-можливостей саме для себе. Тож, підкреслює він, не йдеться про революцію чи підготовку перевороту. У цьому сенсі, вважає експерт, набагато небезпечніші недавні хвилювання, які влаштували в Москві мусульмани через обшуки в мечетях.

"Російські силовики явно не знали, що робити. А те, що проти цих виступів висловився кадиров, означає, що протести були організовані не провладними силами. Кимось іншим. Можливо, "третьою силою" у вигляді іноземних розвідок, — розмірковує Олег Старіков. Усі кадрові призначення останнього часу, коли на силові посади ставлять кадировців, а приватну армію самого кадирова роблять структурою росгвардії, збільшують вплив його клану, а також загалом чеченський фактор. Робиться це для того, щоб вирішувати болючі для путінського режиму питання, пов’язані із внутрішньополітичною ситуацією на мусульманському напрямі".

стрєлкова-гіркіна закрили на своєрідне "переналаштування"

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин зазначає, що ще до пригожинського заколоту він прогнозував виплескування у тій чи іншій манері невдоволення російським вищим військовим командуванням, а також владою загалом. А після цього бунту – цілком передбачуваними були й затримання.

"І якщо пригожину поки що вдалося від цього "відпетляти" і вивести з-під удару кістяк вагнерівців, то деякі генерали і особливо завзяті блогери — потрапили під роздачу. Затримання гіркіна — логічне продовження всього вищеназваного ланцюжка подій. Цей персонаж досить довго виступав рупором однієї з веж кремля у військово-політичній сфері. Так довго бути подібним "вільнодумцем" у путінській росії неможливо. Так що гіркін був лакмусовим папірцем, яким заміряли настрій суспільства в росії", – вважає експерт.

Але зараз, на думку Влада Волошина, у кремлі зрозуміли, що гіркін, по-перше, відпрацював свій ресурс, по-друге – почав "зариватися". Ті речі, які він говорив, пішли не в тій канві, що потрібна була путінському режиму.

"Схоже, що стрєлкова-гіркіна закрили на своєрідне "переналаштування". Йому вкладуть нові наративи — і він продовжить посилати їх уже в потрібному путіну руслі. Зрозуміло, що ніякий він не опозиціонер і вільнодумець, а людина російських спецслужб. — Просто трохи відбився від рук".

На його думку, у російському політикумі дедалі більше розуміють, що війну в Україні вже не виграти. Але щоб гідно вийти з цієї ситуації, намагаються розігрувати якісь чергові багатоходівки з метою зміцнити владу, прибравши неугодних, незгодних, балакунів типу гіркіна.

"І його затримання, і попереднє "полювання на відьом" в генеральському середовищі — йдуть в канві зміцнення влади кремля, — впевнений Влад Волошин. — Той же пригожин, який здійснив реальний заколот, перебуває на волі. З ним домовилися і відпустили. А потім і ще раз домовилися. І це очевидний фарс. Який ми бачимо і зараз у випадку арешту гіркіна".