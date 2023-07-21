росгвардія боялась підійти. Як обурені мусульмани поставили на вуха москву

Демонстрація, яку ніхто не наважився розігнати

У москві спалахнули протести мусульман, які росгвардія, на відміну від протестів жінок з дітьми, побоялася розганяти та мовчки спостерігала збоку. Причиною стали облави силовиків на мечеті у пошуках нелегальних мігрантів, у ході яких поліцейські не роззулися. "Телеграф" розповідає що відбувається:

Поліція просто спостерігає

Мусульмани вийшли на несанкціонований мітинг проти поліції, рейдів правоохоронних органів та перевірок мечетей. Судячи з документів, опублікованих у соціальних мережах, департамент транспорту москви наперед знав про несанкціонований мітинг сьогодні. Зазвичай, за таке у росії учасників будь-яких демонстрацій негайно запихають в автозаки та відвозять у відділки поліції. Але не сьогодні.

Статус мітингу - несанкціонований, за що учасників зазвичай розпихають по автозаках

Сотні чоловіків-мусульман спочатку зібралися у мечеті на Новокузнецькій, а після намазу без перешкод влаштували масову демонстрацію у центрі москви, передає "Утро. Дагестан", який і закликав до цієї акції. Мітингарі влаштували ходу від Московської історичної мечеті на Великій Татарській вулиці у Замоскворіччя до станції метро "Третьяківська", та скандували "Такбір! Аллаху акбар".

Ось як це виглядало:

Силовики росгвардії та поліцейські не ризикнули підходити до мітингу мусульман та просто спостерігали, стоячи осторонь. Поруч самотньо стояли рамки з металошукачами, демонстранти їх просто обходили, ніхто не наважився їх перевірити. Про затримання під час акції не повідомлялося.

Здивовані перехожі знімали ходу на камери, адже мітинги в росії — рідкість, а у соцмережах бездіяльність росгвардії висміяли, мовляв, це вам не слабеньких хіпстерів арештовувати, які вийшли на вулиці після виборів. А москву жартома називають москвабадом.

У соцмережах жартують, що мусульмани за великого бажання зможуть захопити москву швидше, ніж євген пригожин, який дійшов лише до Ростова та оголосив про припинення свого повстання.

Щоправда, пропагандистські Telegram-каналу одразу почали поширювати повідомлення, мовляв, радикально налаштовані ісламісти закликають до розправи над невірними та правоохоронними органами, а також, що мітинг організували українські спецслужби.

Що обурило мусульман

Мітингувальники вийшли відстоювати свої права на вулиці після низки рейдів ОМОНу на мечеті, де силовики у грубій формі під час молитви перевіряли документи у вірян та шукали нелегальних мігрантів.

Дагестанський художник Магомед Дібіров зобразив рейди на мечеті

Згадані облави відбулися у Котельниках Московської області, силовики зірвали п'ятничний намаз у молитовному будинку, розташованому у багатоповерхівці. Вони увійшли до приміщення, тупцювали у взутті по килимах, поводили себе зухвало, ображали парафіян, серед яких більшість – громадяни росії. Коли парафіяни зажадали пояснень, співробітники ОМОН розпорошили в їхній бік вміст вогнегасника.

Обурені мусульмани спочатку записали відеозвернення до путіна, але після того, але це не подіяло:

"Омонівці зірвали п'ятничний намаз, розпорошили у приміщенні отруйний газ, а також застосовували щодо людей катування електрошокером", — розповідає один із віруючих у відеозверненні.

Після цього, силовики увірвалися до мечеті у Дзержинському, вони прийшли до перевірки документів під час намазу. Вони вдерлися до мечеті у взутті. Один із парафіян спробував вказати на взуття силовику, через що виникла суперечка.

Такі рейди обурили мусульман і вони оголосили мітинг.

"Ми виходимо, щоб захистити Дім Аллаха від бруду ваших чобіт, бруду ваших язиків та бруду ваших душ", — йдеться у заклику на відео.

Після розголосу ті ОМОНівці зірвали намаз були звільнені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що володимир путін 28 червня показово фотографувався у мечеті Дагестану з Кораном та розповідав, як у росії поважають релігійні почуття людей, протиставляючи свою країну Швеції.