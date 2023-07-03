Сотні арештованих, розбиті магазини та спалені авто: через що спалахнула Франція (фото, відео)

На придушення протестів стягнули десятки тисяч поліцейських

У Франції після тижня хаосу та руйнувань на вулицях міст настало відносне затишшя. "Спокоєм" ситуацію почали називати, бо цієї ночі поліція заарештувала близько 150 осіб — порівняно з 700 арештованими у суботу це вже трохи менше. Проте є надії, що заворушення вщухають.

Внаслідок заворушень є загиблі, а в суботу до будинку мера увірвалися розлючені протестувальники та атакували його дружину та дитину. Бунтівники підпалювали машини, грабували магазини та націлювалися на ратуші та інші об’єкти.

Що відбувається зараз

Цієї ночі під Парижем в передмісті Сен-Сен-Дені загинув 24-річний пожежник Доріан Дамелінкур, намагаючись загасити палаючі автомобілі на підземній автостоянці.

24-річний пожежник Доріан Дамелінкур

Тимчасом Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про кількість затриманих поліцією за цю ніч — 157 осіб по всій країні. Це менше, ніж у попередні дні.

А мери міст закликали представників громадськості та чиновників осіб зібратися в ратушах по всій країні, щоб продемонструвати масовий спротив насильницьким протестам, передає France 24. Незвичайний заклик до "мобілізації громадян" пролунав після того, як будинок мера паризького передмістя Венсана Жанбрена був протаранений палаючим автомобілем. Напад стався у неділю о 1:30 ночі, коли Жанбрен був у мерії. Вдома на той час були його дружина та двоє маленьких дітей, намагаючись захистити дітей і втекти від нападників, дружина та один із дітей отримали поранення.

Зараз французи збираються біля Л'Ай-ле-Роз, щоб висловити протест проти заворушень.

Президент Франції Еммануель Макрон провів спеціальну нараду з питань безпеки в неділю ввечері і планує зустрітися в понеділок з головами обох палат парламенту, а у вівторок — з мерами 220 містечок, які постраждали від протестів. Макрон також хоче почати детальну довгострокову оцінку причин, які призвели до заворушень.

Президент Франції відклав державний візит до Німеччини, щоб впоратися з кризою, і був змушений достроково залишити саміт ЄС. Заворушення становлять найбільший виклик для Макрона з часу протестів "жовтих жилетів" проти цін на паливо наприкінці 2018 року.

Жорсткі сутички та грабунки

Відтоді, як поліцейський застрелив юнака алжирського походження, бунтівники підпалювали машини, грабували магазини та націлювалися на ратуші та інші об’єкти. Палали Париж, Страсбург, Марсель і Ніцца. Мітингувальники масово атакували та підпалювали поліцейські дільниці по всій країні.

Заворушення здебільшого обмежуються передмістями, так званими "banlieues", де компактно проживають нацменшини, але час від часу переростають у сутички в туристичних районах, таких як паризькі Єлисейські поля. Передмістя вважають найбіднішими районами, а близько 57% дітей, які живуть у цих громадах, живуть у бідності проти 21% для населення Франції в цілому, передає BBC.

За даними мозкового центру Institut Montaigne, у жителів цих кварталів утричі більше шансів бути безробітними. Ще одна проблема – стосунки з поліцією. Багато чоловіків іммігрантського походження скаржаться на дискримінацію з боку офіцерів.

З вівторка багато молодих людей, які живуть у робітничих кварталах по всій країні, виливали свій гнів на поліцію та державу. Щовечора вони вступали в сутички з поліцією, грабуючи громадські будівлі та грабуючи магазини.

Загалом кількість заарештованих за тиждень протестів перевалила за 3 тисячі, а вчора МВС країни анонсувало розгортання 45 тисяч поліцейських та офіцерів жандармерії. За місцевими даними, пошкоджено близько 350 будівель і 300 транспортних засобів.

У ніч на неділю південне портове місто Марсель стало ареною зіткнень і грабежів. Там влада зупинила весь міський транспорт, включно з метро, ​​і заборонивши всі протести до неділі. У місто стягнули поліцію, бронетехніку та два гелікоптери.

Ким був Наель Мерзук

Протести по всій Франції спалахнули після вбивства поліцейським 17-річного Наеля Мерзука алжирського походження. Юнак відмовився зупинити машину "Мерседес" на вимогу поліції через порушення ПДР — він був занадто молодий для отримання водійських прав та їхав за кермом незаконно. Через це поліцейський відкрив вогонь по хлопцеві, смертельно поранивши його. Відео інциденту можна подивитися тут. Винуватець стрілянини мотивував свій вчинок відмовою підлітка підкоритися, але аматорське відео суперечило його розповіді.

Наель Мерзук

Наель був єдиною дитиною у сім'ї, його виховувала мати, відомо, що він працював водієм доставки їжі на винос і грав у регбі. Одночасно вчився на електрика у коледжі в Сюрені, але пропускав заняття.

Бабуся Наеля після тижня хаосу на вулицях, у неділю, звернулася до протестувальників, закликавши припинити руйнування.

"Я кажу їм, щоб вони припинили це. Це матері, які їздять в автобусах, це матері, які гуляють на вулиці. Ми повинні заспокоїти події, ми не хочемо, щоб вони ламали речі", — сказала жінка.

Родич Наеля розповів BBC, що його родина не хоче, щоб його смерть спровокувала заворушення, але наполягає на тому, що закон про використання летальної зброї під час зупинок має змінитися.

Пожертви для поліцейського

Водночас ультраправий медіакоментатор Жан Мессіха, близький до антиісламського політика Еріка Земмура, відкрив збір на сайті Gofundme.com для офіцера французької поліції Флоріана М., який застрелив Наеля та спровокував заворушення. Збір вже досяг понад 850 000 євро до ранку понеділка, передає Le Monde.

Трохи менше 40 тисяч людей зробили пожертви в онлайн-фонд. Декілька політиків із правлячої центристської партії Еммануеля Макрона "Відродження" та ліві засудили збір.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в березні у Франції сталися жорстокі сутички під час демонстрацій проти підняття пенсійного віку.