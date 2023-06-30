Підпали, грабежі та розборки з копами: Францію знову охопили протести, у чому причина (відео)

Заворушення у Франції не вщухають

У Франції вже треті стуки продовжуються протести після вбивства 17-річного хлопця у передмісті Парижа. У ніч проти 30 червня по всій країні було затримано понад 250 осіб. Здебільшого серед затриманих 14-18-річні юнаки.

Як пише Figaro, з початку протестів до відділків поліції забрали понад 420 мітингувальників. Така кількість затриманих під час протестів у країні є рекордною.

Минулої ночі протестуючі спалили 40 автомобілів, також відомо про десятки поранених правоохоронців.

Внаслідок протестів також постраждали щонайменше два магазини в Парижі. Зокрема, там пограбували бутік спортивного одягу Nike. 11 мародерів вже удалося затримати.

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, його дуже турбують масштаби трагедії, яка "сколихнула всю націю". При цьому глава держави вважає, що силовикам варто готуватися до масштабніших заворушень. Він також погоджується з тим, що поліцейські при затриманні підлітка перевищили свої повноваження.

Що відбувається у Франції?

Протести розпочалися в ніч проти 28 червня. Убитий 17-річний підліток Наель став 15 жертвою французької поліції за останні півтора року. Він нібито не виконав вимогу поліції та не зупинив свій автомобіль. Спочатку правоохоронці подумали, що хлопець прямував до них, щоб напасти. Пізніше у ЗМІ показали кадри, як один із поліцейських направив зброю на водія через вікно авто та вистрілив.

Співробітники швидкої допомоги намагалися врятувати життя хлопця на місці події, але він помер.

Місцеве населення, яке підтримує протести, вважає, що патрульні поводяться неприпустимо під час зупинок транспорту. Щодо офіцера, який стріляв по підлітку, то його вже затримали.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у березні у Франції сталися жорстокі сутички під час демонстрацій проти підняття пенсійного віку.