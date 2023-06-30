Поджоги, грабежи и разборки с копами: Францию вновь охватили протесты, в чем причина (видео)

Беспорядки во Франции не утихают

Во Франции уже третьи стуки продолжаются протесты после убийства 17-летнего парня в пригороде Парижа. В ночь на 30 июня по всей стране было задержано свыше 250 человек. В основном среди задержанных 14-18 летние юноши.

Как пишет Figaro, с начала протестов в отделения полиции забрали более 420 митингующих. Такое количество задержанных во время протестов в стране рекордное.

Минувшей ночью протестующие сожгли 40 автомобилей, также известно о десятках раненых стражах порядка.

В результате протестов также пострадали минимум два магазина в Париже. В частности, там разграбили бутик спортивной одежды Nike. 11 мародеров уже удалось задержать.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его очень тревожат масштабы трагедии, которая "всколыхнула всю нацию". При этом глава государства считает, что силовикам стоит готовиться к более масштабным беспорядкам. Он также согласен с тем, что полицейские при задержании подростка превысили свои полномочия.

Что происходит во Франции?

Протесты начались в ночь на 28 июня. Убитый 17-летний подросток Наэль стал 15-й жертвой французской полиции за последние полтора года. Он якобы не выполнил требование полиции и не остановил свой автомобиль. Сперва стражи порядка подумали, что парень направлялся к ним, чтобы напасть на них. Позже в СМИ показали кадры, как один из полицейских направил оружие на водителя через окно авто и выстрелил.

Сотрудники скорой помощи пытались спасти жизнь парня на месте происшествия, но он скончался.

Местное население, которое поддерживает протесты, считает, что патрульные ведут себя непозволительно во время остановок транспорта. Что касается офицера, который стрелял по подростку, то его уже задержали.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в марте во Франции произошли жестокие столкновения во время демонстраций против поднятия пенсионного возраста.