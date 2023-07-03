Сотни арестованных, разбитые магазины и сожженные автомобили: из-за чего вспыхнула Франция (фото, видео)

На подавление протестов стянули десятки тысяч полицейских

Во Франции после недели хаоса и разрушений на улицах городов наступило относительное затишье. "Спокойствием" ситуацию стали называть, потому что этой ночью полиция арестовала около 150 человек — по сравнению с 700 арестованными в субботу это уже поменьше. Однако есть надежды, что беспорядки утихают.

В результате беспорядков есть погибшие, а в субботу в дом мэра ворвались разъяренные протестующие и атаковали его жену и ребенка. Мятежники поджигали машины, грабили магазины и нацеливались на ратуши и другие объекты.

Что происходит сейчас

Этой ночью под Парижем в пригороде Сен-Сен-Дени погиб 24-летний пожарный Дориан Дамелинкур, пытаясь потушить горящие автомобили на подземной автостоянке.

24-летний пожарный Дориан Дамелинкур

Между тем, Министерство внутренних дел Франции сообщило о количестве задержанных полицией за эту ночь — 157 человек по всей стране. Это меньше, чем в предыдущие дни.

А мэры городов призвали представителей общественности и чиновников собраться в ратушах по всей стране, чтобы продемонстрировать массовое сопротивление насильственным протестам, передает France 24. Необычный призыв к "мобилизации граждан" раздался после того, как дом мэра парижского пригорода Венсана Жанбрена был протаранен горящим автомобилем. Нападение произошло в воскресенье в 1:30, когда Жанбрен был в мэрии. Дома того времени были его жена и двое маленьких детей, пытаясь защитить детей и убежать от нападающих, жена и один из детей получили ранения.

Сейчас французы собираются возле Л’Ай-ле-Роз, чтобы выразить протест против беспорядков.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел специальное совещание по безопасности в воскресенье вечером и планирует встретиться в понедельник с председателями обеих палат парламента, а во вторник — с мэрами 220 пострадавших от протестов городков. Макрон также хочет начать детальную долгосрочную оценку причин, приведших к беспорядкам.

Президент Франции отложил государственный визит в Германию, чтобы справиться с кризисом, и был вынужден досрочно покинуть саммит ЕС. Беспорядки составляют наибольший вызов для Макрона со времени протестов "желтых жилетов" против цен на топливо в конце 2018 года.

Жесткие стычки и грабежи

С тех пор как полицейский застрелил юношу алжирского происхождения, мятежники поджигали машины, грабили магазины и целились на ратуши и другие объекты. Пылали Париж, Страсбург, Марсель и Ницца. Митингующие массово атаковали и поджигали полицейские участки по всей стране.

Беспорядки в большинстве своем ограничиваются пригородами, так называемыми "banlieues", где компактно проживают нацменьшинства, но время от времени перерастают в стычки в туристических районах, таких как парижские Елисейские поля. Пригород считают самыми бедными районами, а около 57% детей, живущих в этих общинах, живут в бедности против 21% для населения Франции в целом, передает BBC.

По данным мозгового центра Institut Montaigne, у жителей этих кварталов втрое больше шансов быть безработными. Еще одна проблема – отношения с полицией. Многие мужчины иммигрантского происхождения жалуются на дискриминацию со стороны офицеров.

Со вторника многие молодые люди, живущие в рабочих кварталах по всей стране, изливали свой гнев на полицию и государство. Каждый вечер они вступали в столкновения с полицией, грабя общественные здания и разворовывая магазины.

В целом количество арестованных за неделю протестов перевалило за 3 тысячи, а вчера МВД страны анонсировало развертывание 45 тысяч полицейских и офицеров жандармерии. По местным данным, повреждено около 350 зданий и 300 транспортных средств.

В ночь на воскресенье южный портовый город Марсель стал ареной столкновений и грабежей. Там власти остановили весь городской транспорт, включая метро, ​​и запретив все протесты до воскресенья. В город стянули полицию, бронетехнику и два вертолета.

Кем был Наэль Мерзук

Протесты по всей Франции вспыхнули после убийства полицейским 17-летнего Наэля Мерзука алжирского происхождения. Юноша отказался остановить машину "Мерседес" по требованию полиции из-за нарушения ПДД — он был слишком молод для получения водительских прав и ехал за рулем незаконно. Поэтому полицейский открыл огонь по парню, смертельно ранив его. Видео инцидента можно посмотреть здесь. Виновник стрельбы мотивировал свой поступок отказом подростка подчиниться, но любительское видео противоречило его рассказу.

Наэль Мерзук

Наэль был единственным ребенком в семье, его воспитывала мать, известно, что он работал водителем доставки еды на вынос и играл в регби. Одновременно учился на электричество в колледже в Сюрене, но пропускал занятия.

Бабушка Наэля после недели хаоса на улицах, в воскресенье, обратилась к протестующим, призвав прекратить разрушение.

"Я говорю им, чтобы они прекратили это. Это матери, которые ездят в автобусах, это гуляющие на улице матери. Мы должны успокоить события, мы не хотим, чтобы они ломали вещи", — сказала женщина.

Родственник Наэля рассказал, что его семья не хочет, чтобы его смерть спровоцировала беспорядки, но настаивает на том, что закон об использовании летального оружия во время остановок должен измениться.

Пожертвования для полицейского

В то же время ультраправый медиа-комментатор Жан Мессиха, близкий к антиисламскому политику Эрику Земмуру, открыл сбор на сайте Gofundme.com для офицера французской полиции Флориана М., который застрелил Наэля и спровоцировал беспорядки. Сбор уже достиг более 850 000 евро до утра понедельника, передает Le Monde.

Чуть меньше 40 тысяч человек совершили пожертвования в онлайн-фонд. Несколько политиков из правящей центристской партии Эммануэля Макрона "Возрождение" и левые осудили сбор.

Ранее "Телеграф" писал, что в марте во Франции произошли жестокие стычки во время демонстраций против поднятия пенсионного возраста.