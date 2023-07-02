Обезьяны на крышах, дом мэра в огне и сотни задержанных: подробности беспорядков во Франции (видео)

Францию поглотили протесты

Во Франции уже на протяжении нескольких дней продолжаются массовые беспорядки из-за убийства полицейскими 17-летнего подростка.

"Телеграф" рассказывает о новых подробностях протестов.

Задержаны сотни граждан

Согласно информации МВД Франции, по состоянию на 2 июля на улицах французских городов уже были задержаны 719 человек. Только этой ночью полиция задержала 486 участников протестных акций.

Митингующие атаковали дом мэра

Мятежники атаковали здание мэра парижского пригорода Л'Аи-ле-Роз.

"Люди протаранили мою квартиру своей машиной, прежде чем поджечь ее, чтобы сжечь мой дом, в котором спали моя жена и двое моих маленьких детей. При попытке защитить детей и спастись от нападавших моя жена и один из моих детей получили ранения", — передают СМИ слова Винсента Жанбруна — мэра Л'Аи-ле-Роз

Тем временем в сети появляются фото и видео с места событий. На них можно увидеть последствия атаки.

Животных выпустили из зоопарка

Протестующие открыли вольеры одного из зоопарков. Теперь по городу бегают зебры, лошади и львы, а обезьяны сидят на крышах домов.

Протесты добрались до Швейцарии

Очаги массовых беспорядков разгорелись уже и в соседней от Франции Швейцарии. Так, например, в Лозанне мародёры разгромили витрины нескольких магазинов и забросали камнями полицейских.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в марте во Франции произошли жестокие столкновения во время демонстраций против поднятия пенсионного возраста.