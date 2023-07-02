Мавпи на дахах, будинок мера у вогні та сотні затриманих: подробиці заворушень у Франції (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1813
Францію поглинули протести
У Франції вже протягом кількох днів тривають масові заворушення через вбивство поліцейськими 17-річного підлітка.
"Телеграф" розповідає про нові подробиці протестів.
Затримано сотні громадян
За інформацією МВС Франції, станом на 2 липня на вулицях французьких міст вже було затримано 719 осіб. Лише цієї ночі поліція затримала 486 учасників протестних акцій.
Мітингувальники атакували будинок мера
Заколотники атакували будівлю мера паризького передмістя Л’Аї-ле-Роз.
"Люди протаранили мою квартиру своєю машиною, перш ніж підпалити її, щоб спалити мій будинок, в якому спали моя дружина і двоє моїх маленьких дітей. При спробі захистити дітей і врятуватися від нападників моя дружина і дитина отримали поранення ", — передають ЗМІ слова Вінсента Жанбруна — мера Л’Аї-ле-Роз
Тим часом у мережі з’являються фото та відео з місця подій. Там можна побачити наслідки атаки.
Тварин випустили із зоопарку
Протестувальники відкрили вольєри одного із зоопарків. Тепер по місту бігають зебри, коні та леви, а мавпи сидять на дахах будинків.
Протести дісталися Швейцарії
Вогнища масових заворушень спалахнули вже й у сусідній від Франції Швейцарії. Так, наприклад, у Лозанні мародери розгромили вітрини кількох магазинів та закидали камінням поліцейських.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в березні у Франції сталися жорстокі сутички під час демонстрацій проти підняття пенсійного віку.