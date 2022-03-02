"Мертві хапають живих": мережа реагує на затримання дітей на мітингу проти війни у Москві

Росіянам, які вийшли з дітьми на акцію, погрожують позбавленням батьківських прав

У Росії під час мітингів проти війни з Україною разом із дорослими протестувальниками 1 березня поліція схопила кількох дітей. Їх, як повноцінних затриманих, відправили у відділок, звідки відпустили лише ближче до опівночі.

Про інцидент повідомив Facebook-користувач Рустем Адагамов.

Загалом у поліції виявилося шестеро маленьких росіян — Софія та Ліза Гладкові (7 та 11 років), Гоша, Давид та Матвій Петрови (11, 7 та 9 років). Вони разом із мамами Катериною Завізіон та Ольгою Альтер прийшли до українського посольства, щоб покласти квіти в пам'ять про вбитих в Україні громадян. Проте їх порахували злісними злочинцями і вирішили налякати відповідальністю.

Незважаючи на те, що невдовзі і батьків, і дітей відпустили додому, влада продовжує поводитися невдоволено. На родини чекає судовий розгляд, сплата штрафів та ймовірне позбавлення батьківських прав.

Змалку росіяни вже опиняються за ґратами

У мережі на таку подію бурхливо реагують навіть самі росіяни. Щоправда, українці підказують, що за образу, завдану дітям, нація зазвичай має повстати якнайшвидше. Чого в Росії, на жаль, не відбувається.

Зазначимо, що ще у перший день вторгнення в Україну в різних російських містах на вулиці вийшли тисячі громадян, вимагаючи припинити війну. Проте їх швидко нейтралізували правоохоронці, б’ючи кийками та затримуючи до з’ясування обставин. Тим часом у Росії такі протести називають "несанкціонованими зборами" і практично не показують за місцевими медіа.

Україна ж продовжує відбиватись від російського навали вже сім днів поспіль. За словами Головнокомандувача ЗСУ Залужного, Росії доводиться кликати резерви, тому що українська відсіч занадто сильна.