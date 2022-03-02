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"Мертві хапають живих": мережа реагує на затримання дітей на мітингу проти війни у Москві

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Декому із малечі не виповнилося і 10 років Новина оновлена 02 березня 2022, 09:11
Декому із малечі не виповнилося і 10 років

Росіянам, які вийшли з дітьми на акцію, погрожують позбавленням батьківських прав

У Росії під час мітингів проти війни з Україною разом із дорослими протестувальниками 1 березня поліція схопила кількох дітей. Їх, як повноцінних затриманих, відправили у відділок, звідки відпустили лише ближче до опівночі.

Про інцидент повідомив Facebook-користувач Рустем Адагамов.

Загалом у поліції виявилося шестеро маленьких росіян — Софія та Ліза Гладкові (7 та 11 років), Гоша, Давид та Матвій Петрови (11, 7 та 9 років). Вони разом із мамами Катериною Завізіон та Ольгою Альтер прийшли до українського посольства, щоб покласти квіти в пам'ять про вбитих в Україні громадян. Проте їх порахували злісними злочинцями і вирішили налякати відповідальністю.

Незважаючи на те, що невдовзі і батьків, і дітей відпустили додому, влада продовжує поводитися невдоволено. На родини чекає судовий розгляд, сплата штрафів та ймовірне позбавлення батьківських прав.

Змалку росіяни вже опиняються за ґратами
Змалку росіяни вже опиняються за ґратами

У мережі на таку подію бурхливо реагують навіть самі росіяни. Щоправда, українці підказують, що за образу, завдану дітям, нація зазвичай має повстати якнайшвидше. Чого в Росії, на жаль, не відбувається.

Зазначимо, що ще у перший день вторгнення в Україну в різних російських містах на вулиці вийшли тисячі громадян, вимагаючи припинити війну. Проте їх швидко нейтралізували правоохоронці, б’ючи кийками та затримуючи до з’ясування обставин. Тим часом у Росії такі протести називають "несанкціонованими зборами" і практично не показують за місцевими медіа.

Україна ж продовжує відбиватись від російського навали вже сім днів поспіль. За словами Головнокомандувача ЗСУ Залужного, Росії доводиться кликати резерви, тому що українська відсіч занадто сильна.

Теги:
#Україна #Діти #Росія #Соц мережі #Війна #Затримання
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