росгвардия боялась подойти. Как возмущенные мусульмане поставили на уши москву

Демонстрация, которую никто не решился разогнать

В москве вспыхнули протесты мусульман, которые росгвардия, в отличие от протестов женщин с детьми, побоялась разгонять и молча наблюдала со стороны. Причиной стали облавы силовиков на мечети в поисках нелегальных мигрантов, в ходе которых полицейские не разулись. "Телеграф" рассказывает, что происходит:

Полиция просто наблюдает

Мусульмане вышли на несанкционированный митинг против полиции, рейдов правоохранительных органов и проверок мечетей. Судя по документам, опубликованным в социальных сетях, департамент транспорта москвы заранее знал о несанкционированном митинге сегодня. Обычно за такое в россии участников любых демонстраций немедленно запихивают в автозаки и увозят в отделения полиции. Но не сегодня.

Статус митинга – несанкционированный, за что участников обычно расталкивают по автозакам

Сотни мужчин-мусульман сначала собрались в мечети на Новокузнецкой, а после намаза беспрепятственно устроили массовую демонстрацию в центре москвы, передает "Утро. Дагестан", который и призвал к этой акции. Митингующие устроили шествие от Московской исторической мечети на Большой Татарской улице в Замоскворечье до станции метро "Третьяковская" и скандировали "Такбир! Аллаху акбар".

Вот как это выглядело:

Силовики росгвардии и полицейские не рискнули подходить к митингу мусульман и просто наблюдали, стоя в стороне. Рядом одиноко стояли рамки с металлоискателями, демонстранты их просто обходили, никто не отважился их проверить. О задержании в ходе акции не сообщалось.

Удивленные прохожие снимали ход на камеры, ведь митинги в россии — редкость, а в соцсетях бездействие росгвардии высмеяли, мол, это вам не слабеньких хипстеров арестовывать, вышедших на улицы после выборов. А москву в шутку называют москвабадом.

В соцсетях шутят, что мусульмане при большом желании смогут захватить москву быстрее, чем дошедший только до Ростова евгений пригожин и объявивший о прекращении своего восстания.

Правда, пропагандистские Telegram-канала сразу начали распространять сообщения, мол, радикально настроенные исламисты призывают к расправе над неверными и правоохранительными органами, а также митинг организовали украинские спецслужбы.

Что возмутило мусульман

Митингующие вышли отстаивать свои права на улицы после ряда рейдов ОМОНа на мечети, где силовики в грубой форме во время молитвы проверяли документы у верующих и искали нелегальных мигрантов.

Дагестанский художник Магомед Дибиров изобразил рейды на мечети

Упомянутые облавы прошли в Котельниках Московской области, силовики сорвали пятничный намаз в молитвенном доме, расположенном в многоэтажке. Они вошли в помещение, топтались в обуви по коврам, вели себя вызывающе, оскорбляли прихожан, среди которых большинство – граждане россии. Когда прихожане потребовали объяснений, сотрудники ОМОН распылили в их сторону содержание огнетушителя.

Возмущенные мусульмане сначала записали видеообращение к путину, но после того, но это не подействовало:

"Омоновцы сорвали пятничный намаз, рассеяли в помещении ядовитый газ, а также применяли в отношении людей пытки электрошокером", — рассказывает один из верующих в видеообращении.

После этого силовики ворвались в мечеть в Дзержинском, они пришли к проверке документов во время намаза. Они ворвались в мечеть в обуви. Один из прихожан попытался указать на обувь силовику, из-за чего возник спор.

Такие рейды возмутили мусульман и объявили митинг.

"Мы выходим, чтобы защитить Дом Аллаха от грязи ваших сапог, грязи ваших языков и грязи ваших душ", — говорится в призыве на видео.

После огласки те ОМОНовцы сорвали намаз, были освобождены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Путин 28 июня показательно фотографировался в мечети Дагестана с Кораном и рассказывал, как в россии уважают религиозные чувства людей, противопоставляя свою страну Швеции.