росгвардия боялась подойти. Как возмущенные мусульмане поставили на уши москву
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Демонстрация, которую никто не решился разогнать
В москве вспыхнули протесты мусульман, которые росгвардия, в отличие от протестов женщин с детьми, побоялась разгонять и молча наблюдала со стороны. Причиной стали облавы силовиков на мечети в поисках нелегальных мигрантов, в ходе которых полицейские не разулись. "Телеграф" рассказывает, что происходит:
Полиция просто наблюдает
Мусульмане вышли на несанкционированный митинг против полиции, рейдов правоохранительных органов и проверок мечетей. Судя по документам, опубликованным в социальных сетях, департамент транспорта москвы заранее знал о несанкционированном митинге сегодня. Обычно за такое в россии участников любых демонстраций немедленно запихивают в автозаки и увозят в отделения полиции. Но не сегодня.
Сотни мужчин-мусульман сначала собрались в мечети на Новокузнецкой, а после намаза беспрепятственно устроили массовую демонстрацию в центре москвы, передает "Утро. Дагестан", который и призвал к этой акции. Митингующие устроили шествие от Московской исторической мечети на Большой Татарской улице в Замоскворечье до станции метро "Третьяковская" и скандировали "Такбир! Аллаху акбар".
Вот как это выглядело:
Силовики росгвардии и полицейские не рискнули подходить к митингу мусульман и просто наблюдали, стоя в стороне. Рядом одиноко стояли рамки с металлоискателями, демонстранты их просто обходили, никто не отважился их проверить. О задержании в ходе акции не сообщалось.
Удивленные прохожие снимали ход на камеры, ведь митинги в россии — редкость, а в соцсетях бездействие росгвардии высмеяли, мол, это вам не слабеньких хипстеров арестовывать, вышедших на улицы после выборов. А москву в шутку называют москвабадом.
В соцсетях шутят, что мусульмане при большом желании смогут захватить москву быстрее, чем дошедший только до Ростова евгений пригожин и объявивший о прекращении своего восстания.
Правда, пропагандистские Telegram-канала сразу начали распространять сообщения, мол, радикально настроенные исламисты призывают к расправе над неверными и правоохранительными органами, а также митинг организовали украинские спецслужбы.
Что возмутило мусульман
Митингующие вышли отстаивать свои права на улицы после ряда рейдов ОМОНа на мечети, где силовики в грубой форме во время молитвы проверяли документы у верующих и искали нелегальных мигрантов.
Упомянутые облавы прошли в Котельниках Московской области, силовики сорвали пятничный намаз в молитвенном доме, расположенном в многоэтажке. Они вошли в помещение, топтались в обуви по коврам, вели себя вызывающе, оскорбляли прихожан, среди которых большинство – граждане россии. Когда прихожане потребовали объяснений, сотрудники ОМОН распылили в их сторону содержание огнетушителя.
Возмущенные мусульмане сначала записали видеообращение к путину, но после того, но это не подействовало:
"Омоновцы сорвали пятничный намаз, рассеяли в помещении ядовитый газ, а также применяли в отношении людей пытки электрошокером", — рассказывает один из верующих в видеообращении.
После этого силовики ворвались в мечеть в Дзержинском, они пришли к проверке документов во время намаза. Они ворвались в мечеть в обуви. Один из прихожан попытался указать на обувь силовику, из-за чего возник спор.
Такие рейды возмутили мусульман и объявили митинг.
"Мы выходим, чтобы защитить Дом Аллаха от грязи ваших сапог, грязи ваших языков и грязи ваших душ", — говорится в призыве на видео.
После огласки те ОМОНовцы сорвали намаз, были освобождены.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Путин 28 июня показательно фотографировался в мечети Дагестана с Кораном и рассказывал, как в россии уважают религиозные чувства людей, противопоставляя свою страну Швеции.