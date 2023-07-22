Почему арестовали стрелкова-гиркина – в какие игры играют кремлевские башни

Сейчас под удар попадают те, кто заигрался, кого попользовали

Арест в пятницу, 21 июля, в москве одного из лидеров организации "Клуб рассерженных патриотов" террориста игоря стрелкова (гиркина), бывшего в 2014 году "министром обороны" боевиков "ДНР" и находящегося в международном розыске по делу об уничтожении малазийского "Боинга", вызвал немалый ажиотаж. Интересно, что "прицепом" к этому персонажу, которому вдруг решили вменять экстремизм, задержали и "народного губернатора" Донецкой области (образца 2014 года) павла губарева, вышедшего на пикет с требованием освободить стрелкова-гиркина. Правда, в отличие от последнего, отправленного в СИЗО на два месяца, губарева тем же вечером отпустили. Эксперты рассказали "Телеграфу", о чем говорит закрытие стрелкова-гиркина, почему оно произошло именно сейчас – и быть ли в рф бунтам, подобным пригожинскому.

Показательная порка и ожидание бунтов

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

"Процесс, который мы сейчас наблюдаем рф, похоже, связан с переформатированием общей канвы – идеологической, пропагандистской, информационной. россия готовится к предстоящим в 2024 году как бы выборам. И власти необходима новая идеология для путина. Речь идет о том, что все "рассерженные" и "напуганные" т.н. патриоты должны быть загнаны в одной стойло. Стать частью будущего путинского большинства. Соответственно, критиковать власть они более не могут. Ведь являясь лидерами общественного мнения, такие как гиркин влияют на путинский базовый электорат. И турбопатриотизм, в котором работал стрелков-гиркин, сейчас становится немного токсичным для будущего "переизбрания" путина".

По мнению эксперта, сейчас под удар попадают те, кто заигрался, кого попользовали, поднимая ставки в борьбе башен кремля. А стрелков, акцентирует Виталий Кулик, не является самостоятельной фигурой.

"Очевидно, что за ним стоят группы в фсб, которые через него троллили бывшее ГРУ (Главное разведывательное управление, переименованном в Главное управление Генштаба вооруженных сил рф). Разведка пыталась огрызаться в ответ на покусывание со стороны определенной части фсб. И сейчас ей это удалось. Задержания стрелкова – один из таких ударов-ответов по зарвавшихся в своем интриганстве эфэсбэшникам", – предполагает эксперт.

Он считает, что, скорее всего, ничего существенного со стрелковым не произойдет.

"Да, его закрыли на два месяца. Но он, похоже, отделается "липким испугом". Вряд ли он получит срок. А если и получит – то условный. Но такая показательная порка позитивно (с точки зрения путина и его ближайшего окружения) повлияет на других военкоров, Z-блогеров и тому подобных персонажей. Научит их правильной риторике в отношении первых лиц. Сделает более иносказательными или вообще подтолкнет к смене подхода к тому, что и как писать и говорить", – подчеркивает Виталий Кулик.

Речь, уверяет эксперт, не идет о том, что власть посыпалась, а потому, из-за страха, начала закручивать гайки. Что у путина так испугались пригожинского бунта, что решили прижать чуть ли не всех ура-патриотов.

"Я это вижу чисто как политтехнологию. В москве в целом нет ощущения кризиса. Оно есть у немногих думающих людей, в том числе во власти. Но если речь о системе и лично о путине, они не видят кризиса. Так что – пригожин это одна история, стрелков – другая. Они сегментированы. Возможны ли бунты в рф? Да. Но они не проистекают из условной стрелковщины, а идут с ней параллельно. Стрелковщина лишь накладывает фон на подобные настроения, – поясняет Виталий Кулик. – А бунты не просто возможны, но и ожидаемы. Сначала этот будет небольшой горизонтальный уровень, потом – станут охватывать всё больше и больше слоев. Главный мой тезис – россия развалится от бунтов и погромов".

стрелкову и иже с ним указали на место, но боится кремль совсем другого

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает, что из ареста стрелкова-гиркина можно сделать ряд выводов.

"Первое. Победила партия мира, лидером которой являются министр обороны шойгу и глава генштаба герасимов, а за ними стоит "Семья" (группа от Б. Ельцина, его жена Наина, дочь Дьяченко и её муж, Волошин, Чубайс).

Эта группировка победила партию поражения (войны), за которой стоял пригожин (а за ним некие группы кремля). В россии всегда, со времен Иоанна Грозного, власть пыталась уничтожать любые опасные для себя течения. В свое время для этого использовались те же опричники, сейчас есть иные методы", – поясняет эксперт.

Это, отмечает он, политическая составляющая процесса. Набирает вес партия мира. И для Украины это хорошо.

"Второе, – продолжает Олег Стариков, – стрелков-гиркин был представителем "рассерженных патриотов" – радикальное крыло условной "партии войны". И, по всей видимости, он перешел ту грань, переходить которую нельзя. Хоть посты, за которые его пытаются привлечь к ответственности, касались не только критики путина, но и, в том числе, невыплаты денежного содержания полкам, входящим в состав т.н. 1-го Донецкого армейского корпуса (оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск рф). А сейчас пошла "ответка". По всей видимости, кураторы из российского генштаба держали в этом корпусе т.н. "днр" тех же "мертвых душ", наживаясь на этом. А сепаратисты-коллаборанты решили поднять свой голос. Но им указали на их место. Потому губарев и выскочил. Его прессанули, показали, где его место. Как и гиркину", – считает эксперт.

Третьим важным выводом он называет то, что режим путина дал трещины, но пока – мелкие. Ни одна из групп влияния (башни кремля) не выступают против путина, акцентирует Олег Стариков. Но хотят больше власти-возможностей именно для себя. Так что, подчеркивает он, речь не идет о революции или подготовки переворота. В этом смысле, считает эксперт, куда опаснее недавние волнения, которые устроили в москве мусульмане из-за обысков в мечетях.

"Российские силовики явно не знали, что делать. А то, что против этих выступлений высказался кадыров, означает, что протесты были организованы не провластными силами. Кем-то другим. Возможно, "третьей силой" в виде иностранных разведок, – размышляет Олег Стариков. – Все кадровые назначения последнего времени, когда на силовые посты ставят кадыровцев, а частную армию самого кадырова делают структурой росгвардии, увеличивает влияние его клана, а также в целом чеченский фактор. Делается это для того, чтобы решать болезненные для путинского режима вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией на мусульманском направлении".

стрелкова-гиркина закрыли на своеобразную "перенастройку"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин отмечает, что еще до пригожинского мятежа он прогнозировал выплескивание в той или иной манере недовольства российским высшим военным командованием, а также властью в целом. А после этого бунта – вполне предсказуемы были и задержания.

"И если пригожину пока удалось от этого "отпетлять" и вывести из-под удара костяк вагнеровцев, то некоторые генералы и особо ретивые блогеры – попали под раздачу. Задержание стрелкова-гиркина – логичное продолжение всей вышеназванной цепочки событий. Этот персонаж довольно длительное время выступал рупором одной из башен кремля в военно-политической сфере. Так долго быть подобным "вольнодумцем" в путинской россии невозможно. Так что стрелков-гиркин являлся лакмусовой бумажкой, которой замеряли настроение общества в рф", – считает эксперт.

Но сейчас, по мнению Влада Волошина, в кремле поняли, что стрелков-гиркин, во-первых, отработал свой ресурс, во-вторых – начал "зарываться". Те вещи, которые он говорил, пошли не в той канве, что нужна была путинскому режиму.

"Похоже, что стрелкова-гиркина закрыли на своеобразную "перенастройку". Ему вложат новые нарративы – и он продолжит посылать их уже в нужном путину русле. Понятно, что никакой он не оппозиционер и вольнодумец, а человек российских спецслужб. Просто немного отбившийся от рук", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, в российском политикуме всё более явно понимают, что войну в Украине уже не выиграть. Но чтобы достойно выйти из этой ситуации, пытаются разыгрывать некие очередные многоходовки с целью укрепить власть, убрав неугодных, несогласных, болтунов типа стрелкова-гиркина.

"И его задержание, и предваряющая это "охота на ведьм" в генеральской среде – идут в канве укрепления власти кремля, – уверен Влад Волошин. – Тот же пригожин, который осуществил реальный мятеж, пребывает на свободе. С ним договорились и отпустили. А потом и еще раз договорились. И это явный фарс. Который мы видим и сейчас в случае с арестом стрелкова-гиркина".