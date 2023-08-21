Война — день 544: ВСУ ломают оборону оккупантов на юге, а россияне продвигаются на востоке

Оперативно о главном за сутки

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается и хоть ВСУ постепенно ломают оборону оккупантов на трех направлениях, захватчики тоже имеют продвижение. По данным аналитиков, речь идет об участке к северо-западу от Кременной, где у россиян есть продвижение до 1,5 километра в день. При этом все чаще звучат заявления, что контрнаступление не идет настолько хорошо, как ожидалось, а также, что Украина не сможет полностью освободить свои территории без проведения по-настоящему массовой мобилизации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские "военкоры" начали активно сообщать о том, что оккупанты почти потеряли населенный Работино

С данными за 18 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 541: Украина получила мощные системы ПВО и продолжает давать по зубам оккупантам

О том, что происходило 19 августа, читайте в материале: Война — день 542: ВСУ прорываются через оборону оккупантов, а россияне увеличивают количество фейков

Информацию за 20 августа смотрите по ссылке: Война — день 543: ВСУ давят на трех участках фронта, а оккупанты пытаются наступать возле Купянска