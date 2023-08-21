"У нас есть возможность наступать": ВСУ оценили свои силы на фронте и дали неутешительный прогноз об окончании войны

Помощь Запада существенно помогла в контрнаступлении, считают офицеры ВСУ

Несмотря на то, что некоторые считают контрнаступление ВСУ медленным, украинские воины на большей части 600-километрового фронта продвигаются вперед. В целом оценки ситуации на фронте оптимистичные, однако командиры считают, что война не закончится быстро и не исключают этапа замороженного конфликта.

Об этом сказано в прогнозах украинских офицеров в материале The New York Times. По их оценкам, 544 дня войны только усилили Вооруженные силы нашей страны.

За 10 недель контрнаступления ВСУ уверенно продвигаются вперед практически по всей линии фронта. По словам украинских военных, сейчас они находятся в лучшей форме, чем еще год назад.

"Если год назад мы вели оборонительные действия и у нас была задача сдержать противника, то теперь у нас есть возможность наступать", — сказал в интервью на передовой полковник Дмитрий Лысюк, командир 128-й горно-штурмовой бригады.

В целом оценки ситуации на фронте от украинских командиров и опытных военных оптимистичные. Свою роль сыграло и западное оружие, в том числе недавно переданные США кассетные боеприпасы. На данный момент украинские подразделения обучены и оснащены лучше, чем когда-либо, благодаря помощи союзников. А россияне бояться приближаться на тех участках фронта, где ВСУ применяют дальнобойную артиллерию, в том числе и кассетные боеприпасы.

"Несколько командиров заявили, что российские подкрепления сдерживаются, не желая приближаться к зоне досягаемости украинских орудий. Даже если это не приведет к быстрому захвату территории, контрнаступление сигнализирует об изменении перспективы для украинских военных", — сказано в материале NYT.

Кроме того, Силы обороны нашли способы быстро и эффективно обучать новых солдат, и каждое подразделение на сегодняшний день выросло в профессиональном и количественном отношении. Но, несмотря на это, украинские военные считают, что война может продолжаться еще минимум пару лет. А некоторые командиры считают, что конфликт может иметь перманентное состояние.

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