Это крайне важно для контрнаступления: в США уже нашли способ, как вооружить ВСУ к зиме

США снова думают о том, как помочь ВСУ

В США готовы нарастить производство боеприпасов, которые будут крайне необходимы для украинских военных.

Как сообщает The Washington Post, недавно в Штатах выделили 44,5 миллиарда долларов на производство вооружения для Украины и пополнения своих запасов. Почти половина, а именно 41%, от данной суммы направили на подписание контрактов.

Администрация президента США Джо Байдена хочет сделать упор на расширении производства 55-мм артиллерийских снарядов, которые уже десятки лет являются ключевым вооружением в арсенале западных стран и являются крайне важными для контрнаступления ВСУ.

По данным издания, уже заключены контракты почти на 2,3 миллиарда долларов, чтобы объем производства данных снарядов вырос с 12 до 20 тысяч единиц в месяц.

В планах администрации американского лидера выйти на 28 тысяч снарядов в месяц, чтобы к осени 2025 года количество производимых артиллерийских снарядов достигало одного миллиона в год.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США могут серьезно пересмотреть объемы выделяемой Украине военной помощи.