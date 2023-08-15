"Медленное" контрнаступление ВСУ: Данилов объяснил, почему это не так

Глубокий процесс распада россии уже начался

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал, по мнению некоторых, "медленное" контрнаступление ВСУ. По его словам, те кто так считает, оценивают ситуацию поверхностно.

Об этом он заявил в комментарии Ilsussidiario.

Он отметил, что свидетельством продвижения контрнаступления ВСУ является ежедневное уничтожение российских захватчиков.

"Трудно назвать стабильностью ежедневное уничтожение одной или нескольких рот россиян и их тылов, ликвидация узлов связи, арсеналов и командных пунктов", — говорит Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что глубокий процесс распада россии уже начался, а российский диктатор владимир путин своим полномасштабным вторжением в Украину только ускорил его. А наша страна, по его мнению, одержит победу и сможет восстановить свою территориальную целостность.

Напомним, ранее мы писали о том, что Данилов поставил точку в разговорах вокруг возможности так называемой аренды Крыма.

Также мы сообщали, что Алексей Данилов сделал неожиданное заявление по поводу "формулы мира" Зеленского.