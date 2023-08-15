Укр

"Формулу мира" Зеленского можно изменить? Данилов сделал неожиданное заявление

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
619
"Формулу мира" Зеленского можно изменить? Данилов сделал неожиданное заявление Новость обновлена 15 августа 2023, 14:06

Украину никто не принуждает к переговорам

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в украинской "формуле мира" нельзя изменить основные принципы, однако можно изменить последовательность пунктов.

Об этом он сообщил в интервью "La Repubblica".

"Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите", — сказал Данилов в комментарии журналистам, которые спросили у него о "гибкости" украинской "формулы мира".

При этом, отметил Данилов, основными принципами мирного плана является вывод Вооруженных сил российской федерации с территории Украины и возвращение на границы 1991 года. Этот пункт останется неизменным.

Он также развеял слухи о том, что на Украину якобы могут давить и принуждать к переговорам с рф. По его словам, Запад не указывал никаких обязательств по ведению переговоров.

"Сообщения об этом якобы давлении ничем не подтверждаются", — добавил Данилов.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Украина не может допустить "плохого мира" с рф.

Также мы сообщали о том, что Подоляк назвал главное условие для переговоров с рф.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #мир #Алексей Данилов