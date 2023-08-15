"Формулу мира" Зеленского можно изменить? Данилов сделал неожиданное заявление

Украину никто не принуждает к переговорам

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в украинской "формуле мира" нельзя изменить основные принципы, однако можно изменить последовательность пунктов.

Об этом он сообщил в интервью "La Repubblica".

"Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите", — сказал Данилов в комментарии журналистам, которые спросили у него о "гибкости" украинской "формулы мира".

При этом, отметил Данилов, основными принципами мирного плана является вывод Вооруженных сил российской федерации с территории Украины и возвращение на границы 1991 года. Этот пункт останется неизменным.

Он также развеял слухи о том, что на Украину якобы могут давить и принуждать к переговорам с рф. По его словам, Запад не указывал никаких обязательств по ведению переговоров.

"Сообщения об этом якобы давлении ничем не подтверждаются", — добавил Данилов.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Украина не может допустить "плохого мира" с рф.

Также мы сообщали о том, что Подоляк назвал главное условие для переговоров с рф.