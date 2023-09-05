"Абсолютно недееспособный": в Киеве отреагировали на заявления путина о еврейском происхождении Зеленского и нацизме

В Украине призвали мир осудить высказывания главы кремля

Заявления российского диктатора владимира путина о том, что якобы Запад "назначил" президентом Украины еврея для прикрытия "героизации нацизма в стране" вызвали резкую реакцию МИД.

Как сообщил в своем Facebook представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, подобные заявления лидера страны-агрессора должны быть решительно осуждены со стороны мирового сообщества.

"Хроническая фиксация путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит", — написал он.

При этом он подчеркнул, что в современном мире не должно быть ненависти по этническому признаку.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что заявления путина являются "оправданием его внутренней неадекватности". При этом он добавил, что российское руководство пытается использовать тему Холокоста для оправдания своих нацистских практик, а сам диктатор находится в персональной реальности и оторван от внешнего мира.

"Это означает, что он совершенно недееспособен и с ним невозможно договориться. путин не является рациональным игроком, который стоит инвестиций в долгосрочные партнерства: это должно быть понятно во всех частях мира", — отметил Подоляк.

Напомним, что в июне этого года путин и вовсе назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа", на что украинский президент в ответ назвал путина "королем антисемитизма".