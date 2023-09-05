путин опять взялся за еврейскую тему: новые безумные слова о Зеленском (видео)

На этот раз "нацистов" диктатор нашел не только в Украине

Российский президент владимир путин снова высказался о "нацизме в Украине". Он заявил, что Владимира Зеленского назначил на пост президента Запад, чтобы он прикрывал героизацию нацизма в стране.

Об этом и другом путин заявил во время заседания организационного комитета "Победа", передают росСМИ. Он добавил, что ему отвратительна политика "героизации нацизма".

Так, российский диктатор уверен, что Зеленского в президенты выбрал не народ Украины, а поставили на этот пост "западные кураторы".

"Они поставили во главе современной Украины этнического еврея с еврейскими корнями и происхождением. И таким образом, на мой взгляд, как бы прикрывают античеловеческую сущность, которая положена в фундамент современного украинского государства. Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Так что этнический еврей прикрывает идеологизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине. А это уничтожение 1,5 млн человек", — сказал путин, подчеркнув, что ранее уже заявлял подобные вещи.

Однако не только в Украине, по мнению путина, "превозносят нацистских преступников". Российский диктатор также заявил, что страны Прибалтики якобы тоже ведут прямую пропаганду нацизма.

Тем временем путинцы-"антифашисты" в соцсетях обсуждают кандидатуру нового министра обороны Украины Рустама Умерова.

Стоит отметить, что в июне этого года владимир путин и вовсе назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа", на что украинский президент в ответ назвал путина "королем антисемитизма".

"Как будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", — сказал украинский президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии похоронили командира ЧВК "Вагнера", который не скрывал своих нацистских взглядов. Он открыто заявлял о любви к Третьему Рейху и политике Гитлера.