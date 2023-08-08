Гуманное отношение к пленному бессильно перед многолетней пропагандой

Российская пропаганда продолжает продвигать нарративы о "нацистах в Украине". Военнопленный солдат в интервью украинским СМИ продолжил утверждать, что в Украине живут нацисты, только "цивилизованные".

Отрывок диалога с ним опубликовали на портале "РБК-Украина". Артем из Кемерово пошел воевать в Украину по идеологическим соображениям.

Российский солдат в плену выглядит сытым. К тому же у него есть работа — он складывает подарочные пакеты. Но, несмотря на гуманное отношение со стороны Украины, по-прежнему верит российской пропаганде. Пошел воевать в Украину он по идеологическим соображениям — верил, что в Украине живут "нацисты" и ущемляют русскоязычное население. После некоторого времени в плену его мнение не изменилось.

"К вам нормально относятся в плену? – Да. – А как вы думаете, нацисты относились бы нормально? – А вы цивилизованные нацисты", — сказал он в комментарии журналистке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии z-патриоты напали на женщину, которая сделала им замечание за пропаганду войны. Женщине стали угрожать доносами в полицию.