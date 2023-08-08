Не хотела пропаганды войны: в россии "стая" z-патриотов налетела на соседку (видео)

Сторонники убийств украинцев пообещали своей оппонентке написать на неё донос

В российском Краснодаре одурманенные круглосуточной пропагандой z-патриоты напали на женщину, которая сделала им замечание за пропаганду войны. Между соседями началась словестная перепалка, которая закончилась угрозами доносов.

Об этом сообщают интернет-паблики.

Так, по данным в сети, в одном из дворов города произошел нешуточный конфликт. Одна из местных жительниц, как утверждают авторы публикаций, сделала замечание своим соседкам, которые плели посреди двора маскировочные сети для своих сыновей, участвующих в кровавой войне против Украины. Требованием первой, согласно информации в постах, было прекращение "публичной пропаганды убийств и войны".

"Я не такая с**ка, чтоб продавать туда (на войну — Ред.) детей", — заявила посреди разговора она.

Не смирившись с претензиями своей соседки z-патриотки начали вести себя агрессивно и доказывать той, что якобы благодаря войне та может спокойно сидеть на лавочке.

Тут стоит отметить, что после начала полномасштабной войны как раз таки в Краснодаре стало весьма не спокойно.

В итоге сторонники убийств украинцев пообещали своей оппонентке написать на неё донос.

Напомним, ранее мы писали о том, что в москве на первоклассницу написали донос из-за поста в соцсети.

Также мы сообщали о том, что россиянина оштрафовали за сон о Зеленском.