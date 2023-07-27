"Сатанисты" в Киеве, путин "защитник" и многое другое: роспропаганде выдали методички к годовщине Крещения Руси

У путина своеобразно готовятся к празнику

В пятницу 28 июля отмечается годовщина Крещения Руси. Не захватив "Киев за три дня" российским пропагандистам приходится теперь "из-за поребрика" рассказывать своим гражданам об этом историческом событии. Для этого им в кремле уже выдали специальную методичку.

Документ оказался в распоряжении издания "Медуза", которая рассказала о главных её тезисах.

Историческое событие

В тексте прямо указывается, что это событие нужно называть "ключевым поворотом российской истории" и "точкой становления государственности". Пропагандисты должны подчеркнуть, что именно "общая вера" позволила "восточнославянским племенам" стать "единым народом".

Враги россии

Особое внимание в документе уделено неким "противникам России", которые якобы боролись с православием в Украине, Беларуси и Польше. Журналисты напоминают, что именно к последней путин недавно высказывал территориальные претензии.

Украина

Еще агрессивнее в тексте говорится об Украине. Составители методички называют официальный Киев "вероотступническим режимом", который ведет борьбу против Украинской православной церкви, чтобы "уничтожить духовные связи братских народов". В издании считают, что под этими высказываниями в кремле подразумевают последние громкие ситуации вокруг УПЦ МП, например, с её выселением из Лавры.

При этом авторы статьи подмечают, что о варварском российском обстреле храма УПЦ в Одессе в методичке решили умолчать.

путин всех защитит

Исправить ситуацию с православием в Украине, по оценке авторов методички, должен владимир путин. Пропагандисты обязаны объяснить россиянам, что именно он якобы "вернул россии миссию защитницы православной веры" (в чем это выражается, в тексте не уточняется).

"Сегодня наша страна сражается с новым сатанинским режимом. Киевский режим целенаправленно уничтожает православие на территории Украины, оказывая прямое давление на священников и отбирая церкви.

Нацистские сатанисты укрепились в святом русском городе Киеве, где Русь приняла крещение. Россия встала на защиту православной веры и громит на фронтах неонацистов, которые поклоняются оккультным идеям Гитлера и Бандеры", — говорится в методичке.

В личную заслугу путину также ставится "поддержка возрождения православия" и "реставрация церквей" в россии.

"Близкий к Кремлю источник "Медузы" подчеркнул, что это не случайность и количество подобных упоминаний Путина в пропаганде будет только расти в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года", — пишут журналисты.

Напомним, что методички пропагандистам в россии выдают по каждому поводу. Так, например, прошлым летом росСМИ заставляли сравнивать путина с известным князем, а уже осенью нелепо объяснять бегство из Херсона.