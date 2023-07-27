"Сатаністи" у Києві, путін "захисник" та багато іншого: роспропаганді видали методички до річниці Хрещення Русі

У путіна своєрідно готуються до свята

У п’ятницю 28 липня відзначається річниця Хрещення Русі. Не захопивши "Київ за три дні" російським пропагандистам доводиться тепер "из-за порєбріка" розповідати своїм громадянам про цю історичну подію. Для цього їм у кремлі вже видали спеціальну методику.

Документ опинився у розпорядженні видання "Медуза", яка розповіла про головні її тези.

Історична подія

У тексті прямо вказується, що цю подію треба називати "ключовим поворотом російської історії" та "точкою становлення державності". Пропагандисти мають наголосити, що саме "спільна віра" дозволила "східнослов’янським племенам" стати "єдиним народом".

Вороги росії

Особливу увагу в документі приділено "противникам росії", які нібито боролися із православ’ям в Україні, Білорусі та Польщі. Журналісти нагадують, що саме до останньої путін нещодавно висловлював територіальні претензії.

Україна

Ще агресивніше у тексті йдеться про Україну. Укладачі методички називають офіційний Київ "віровідступницьким режимом", який веде боротьбу проти Української православної церкви, щоб "знищити духовні зв’язки братніх народів". У виданні вважають, що під цими висловлюваннями у кремлі мають на увазі останні гучні ситуації навколо УПЦ МП, наприклад, з її виселенням із Лаври.

При цьому автори статті зауважують, що про варварський російський обстріл храму УПЦ в Одесі в методичці вирішили замовчати.

путін усіх захистить

Виправити ситуацію з православ’ям в Україні, за оцінкою авторів методички, має володимир путін. Пропагандисти зобов’язані пояснити росіянам, що він нібито "повернув росії місію захисниці православної віри" (у чому це виявляється, у тексті не уточнюється).

"Сьогодні наша країна бореться з новим сатанинським режимом. Київський режим цілеспрямовано знищує православ’я на території України, чинячи прямий тиск на священиків та відбираючи церкви.

Нацистські сатаністи зміцнилися у святому російському місті Києві, де Русь прийняла хрещення. росія стала на захист православної віри і громить на фронтах неонацистів, які поклоняються окультним ідеям Гітлера та Бандери», — йдеться у методичці.

За особисту заслугу путіна також ставиться "підтримка відродження православ’я" та "реставрація церков" у росії.

"Близьке до Кремля джерело "Медузи" підкреслило, що це не випадковість і кількість подібних згадок путіна в пропаганді тільки зростатиме в рамках підготовки до президентських виборів 2024 року", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, що методички пропагандистам у росії видають з кожного приводу. Так, наприклад, минулого літа росЗМИ примушували порівнювати путіна з відомим князем, а вже восени безглуздо пояснювати втечу з Херсона.