Доносчики постарались: в москве девушку задержали за "украинские" торты и и кексы против путина

Девушка может получить тюремный срок

В москве провели обыски в доме 22-летней девушки, которая создавала торты в цветах украинского флага и с антивоенными призывами, а деньги, вероятно, переводила на нужды Украины.

Как сообщило издание The Mirror, девушку задержали из-за критики российского диктатора владимира путина, а затем допрашивали в течение 11 часов. В ее доме также прошли обыски.

Издание предполагает, что 22-летняя Анастасия Чернышева может получить тюремный срок за свою инициативу.

Торт пекарни Анастасии Чернышевой

Чернышева, которая является выпускницей московского престижного вуза "Высшая школа экономики" сделала торты в расцветке украинского флага с надписями "Солнце взойдет", "Любов переможе" (на украинском языке), а также другие кондитерские изделия с критикой войны и политики путина.

Полиция приехала к ней с обысками после того, как на деятельность пекарни в Instagram обратило внимание одно из пропагандистских изданий, которое обвинило девушку в "открытой ненависти к россии".

После допроса девушка вернулась домой и сообщила, что с ней все в порядке, однако дополнительные детали пообещала предоставить позже.

Как сообщалось ранее, в российском Краснодаре женщина в ресторане выкрикнула "Слава Украине", после чего ее с мужем увезли в отделение.