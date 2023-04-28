Донощики постаралися: у москві дівчину затримали за "українські" торти та й кекси проти путіна
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Дівчина може отримати тюремний термін
У Москві провели обшуки в будинку 22-річної дівчини, яка створювала торти у квітах українського прапора та з антивоєнними закликами, а гроші, ймовірно, переказувала на потреби України.
Як повідомило видання The Mirror, дівчину затримали через критику російського диктатора володимира путіна, а потім допитували протягом 11 годин. У її будинку також пройшли обшуки.
Видання припускає, що 22-річна Анастасія Чернишова може отримати тюремний термін за свою ініціативу.
Чернишова, яка є випускницею московського престижного вишу "Вища школа економіки", зробила торти у забарвленні українського прапора з написами "Сонце зійде", "Любов переможе" (українською мовою), а також інші кондитерські вироби з критикою війни та політики путіна.
Поліція приїхала до неї з обшуками після того, як на діяльність пекарні в Instagram звернуло увагу одне з пропагандистських видань, яке звинуватило дівчину у "відкритій ненависті до росії".
Після допиту дівчина повернулася додому та повідомила, що з нею все гаразд, проте додаткові деталі пообіцяла надати пізніше.
Як повідомлялося раніше, у російському Краснодарі жінка у ресторані викрикнула "Слава Україні", після чого її з чоловіком відвезли до відділення.