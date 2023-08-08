"Нацисти, але цивілізовані": полонений російський солдат продовжує вірити путінській пропаганді (відео)

Гуманне ставлення до полоненого безсиле перед багаторічною пропагандою

Російська пропаганда продовжує просувати наративи про "нацистів в Україні". Військовополонений солдат в інтерв’ю українським ЗМІ продовжив стверджувати, що в Україні мешкають нацисти, тільки "цивілізовані".

Уривок діалогу з ним опублікували на порталі "РБК-Україна". Артем із Кемерово пішов воювати в Україну з ідеологічних міркувань.

Російський солдат у полоні виглядає ситим. До того ж він має роботу — він складає подарункові пакети. Але, незважаючи на гуманне ставлення з боку України, як і раніше, вірить російській пропаганді. Пішов воювати в Україну з ідеологічних міркувань — вірив, що в Україні живуть "нацисти" і обмежують російськомовне населення. Після деякого часу у полоні його думка не змінилася.

"До вас нормально ставляться у полоні? – Так. – А як ви думаєте, нацисти ставилися б нормально? – А ви цивілізовані нацисти", – сказав він у коментарі журналістці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії z-патріоти напали на жінку, яка зробила їм зауваження за пропаганду війни. Жінці почали загрожувати доносами до поліції.