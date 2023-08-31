В россии с почестями простились с известным нацистом, командиром ЧВК "Вагнера" (видео)

дмитрий уткин отличался любовью к идеологии нацистов

В россии похоронили известного нациста и боевика ЧВК "Вагнера" дмитрия уткина сразу после прощания с егвением пригожиным. Примечательно, что ему отдали надлежащие воинские почести, в отличии от главаря.

Фото и видео с могилы на Мытищинском кладбище поделились в Telegram-канале SHOT. Людей в военной форме на кладбище замечено не было.

Так, тело дмитрия уткина похоронено на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, Московской области с почестями. Во время церемонии играл военный оркестр, а порядок обеспечивали полиция и росгвардия, в том числе и с антидроновыми ружьями.

На кадрах с могилы уткина видно, что она усыпана венками и цветами, а также постелен флаг ЧВК "Вагнера". К слову, могила "вагнеровца" выглядит пышнее, чем у его начальника евгения пригожина — возле деревянного креста стоит черная могильная плита с именем и датами рождения и смерти, а также фото погибшего в рамке.

На похоронах присутствовала жена российского наемника, а также около 15–20 мужчин в гражданской одежде. Кто именно это был, неизвестно.

О дмитрие уткине известно, что он был подполковником российского спецназа, а в 2012 году устроился наемником в ЧВК Moran Security Group. В период службы по найму у него стал сильно проявляться интерес к Третьему рейху и нацистской Германии. В 2014 году уткин стал членом ЧВК "Вагнера", хотя как познакомился с евгением пригожиным неизвестно. Тогда же он взял позывной "Вагнер" — это имя любимого композитора Гитлера, и открыто начал украшать вещами со свастикой. Вместо подписи он использовал иногда руны "зиг", которые были знаком СС.

Дмитрий Уткин

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что евгений пригожин жив, во всяком случае на его похоронах заметили жену двойника. Женщина выглядела крайне подавленной.