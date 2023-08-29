Эта "заноза в глазу" следующая: на Западе рассказали, кто в рф повторит судьбу пригожина

Скоро в рф возникнет новый открытый конфликт

После гибели главы ЧВК евгения пригожина, которого, по мнению многих, ликвидировали, в рф может исчезнуть еще один топ-военачальник. Его имя — рамзан кадыров.

Как пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на прогноз российского оппозиционного политика и бывший депутат Госдумы Дмитрия Гудкова, после смерти пригожина российский властный аппарат теперь обернется против других влиятельных личностей, которые угрожают его существованию. Конкретно: против чеченского лидера рамзана кадырова.

"Потому что: кадыров долгое время считался союзником пригожина и поддерживал его в его кампании против Минобороны рф. Поскольку он был бывшим антикремлевским повстанцем, участвовавшим в чеченской войне, многие в российском властном аппарате до сих пор испытывают беспокойство по поводу него. Однажды он хвастался, что в предыдущие годы убивал российских солдат", — говорится в материале.

По мнению Гудкова, кадыров — заноза в глазу так называемых "силовиков", представителей российского аппарата безопасности. Оппозиционер заявил, что скоро между ними и Кадыровым возникнет открытый конфликт. Существует также риск эскалации конфликта между секретной службой ФСБ рф и Министерством обороны. "Внутреннее напряжение становится все больше и больше".

"Конфликт с кадыровым, я уверен, тоже будет. Потому что кадыров — один из крупнейших противников российской государственности. У кадырова есть своя хорошо подготовленная армия. А кадыров имеет большое влияние за пределами аппарата безопасности", — передают слова Гудкова журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что пригожина похоронили в Петербурге, а путин напоследок "опустил" его.