пригожина похоронили: путин напоследок "опустил" его, а в сети появились фото могилы

Сотрудники кладбища рассказали, кто хоронил пригожина

Главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. Церемония прощания состоялась в закрытом формате и без всех почестей, которые положены герою россии.

Российский Telegram-канал SHOT показал первые фото с могилы главаря "вагнеровцев". В сети сообщили, что похороны пригожина организовывал так называемый "король питерской похоронки" и бывший владелец Прохоровского кладбища миллиардер Валерий Ларькин.

Несмотря на то, что похороны проходили в закрытом формате, на кладбище присутствовали около 20-30 человек, но людей в военной форме замечено не было. Кроме того, на надгробие поставили отрывок стихотворения Иосифа Бродского "Натюрморт".

"Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел", — сказал сотрудник кладбища.

На прощание с евгением пригожиным российский президент владимир путин не явился, как и другие представители власти. Кроме того, российский президент не распорядился провести главаря ЧВК "Вагнера" в последний путь с почестями, которые ему положены, тем самым унизив его напоследок. Дело в том, что летом 2022 года пригожин получил высшую государственную награду — звезду героя россии. И при погребении ему положены особые почести:

почётный военный эскорт;

почетный караул у гроба;

военный оркестр, исполняющий траурный марш;

несение орденов и медалей покойного;

три выстрела холостыми патронами.

Также в сети появились первые кадры с могилы евгения пригожина, которую тоже трудно назвать пышной. Обычный деревяннй крест, непримечательное фото в рамке, флаги россии и ЧВК "Вагнера" и венки из живых и искусственных цветов. Известно, что главаря "вагнеровцев" похоронили рядом с отцом — на фото можно заметить надгробок пригожина виктора евгеньевича, который умер в 1970 году.

Сообщается, что на данный момент Пороховское кладбище, оцеплено: по периметру и на входах полицейские, росгвардейцы, инспекторы ГИБДД и ОМОН. Также установлены рамки металлодетекторов, но людей не пускают.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с самого утра на нескольких кладбищах в Питере собирались люди. Также были отмечены автобусы росгвардии и силовики.