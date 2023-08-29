пригожина уже похоронили? Что известно росСМИ о тайном погребении

На церемонии присутствовал самый близкий круг пригожина

Предположения сети о том, что похороны главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина прошли на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, не подтвердились. Как стало известно его уже похоронили и эта церемония проводилась в закрытом формате.

Информацию об этом во вторник, 29 августа, опубликовала пресс-служба евгения пригожина в Telegram-канале. Там же отметили, куда желающие могут прийти проститься с главным "вагнеровцем".

"Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", — говорится в сообщении.

Пороховское кладбище расположено в Красногвардейском районе, на северо-восточной окраине города Санкт-Петербурга. По информации из открытых источников, ряд захоронений на нем в настоящее время охраняется государством.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 августа принадлежащий евгению пригожину бизнес-джет Embraer, совершавший рейс Москва – Санкт-Петербург, через девять минут потерпел крушение. Он упал населенного пункта Куженкино. В результате происшествия погибли десять человек, которые находились на борту. В том числе среди погибших оказался евгений пригожин.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по данному происшествию, отметив, что Украина не имеет к этому никакого отношения. При это глава государства добавил, что "все понимают, кто отношение имеет".

К слову, ранее спикер кремля дмитрий песков заявлял, что российский диктатор владимир путин не будет присутствовать на похоронах пригожина. Однако пользователей сети эта ситуация позабавила и в свою очередь они посоветовали российскому "лидеру" не забыть о своих собственных похоронах.