Зеленский с шуткой прокомментировал крушение самолета пригожина

Глава государства впервые высказался по данной ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление насчет ситуации с крушением самолета Embraer ERG 135 в рф и якобы смерти главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина. По его словам, Украина не имеет к этому никакого отношения.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что все понимают, кто стоит за этим происшествием. Об этом он сказал журналистам в четверг, 24 августа, во время совместной пресс-конференции с лидером Португалии Марсело Ребелу де Соуза в Киеве.

"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет", — отметил президент.

Также в шутку он сказал, что Украине совсем не это имела в виду, когда обращалась к союзникам насчет самолетов.

"Вы знаете, когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду. Мы имели в виду совсем другое и мы хотели поддержку, хотя наверняка это также в каком-то смысле слова поможет", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вечером 23 августа бизнес-джет пригожина потерпел крушение в Тверской области. В Росавиации озвучили список людей, которые должны были находиться на борту в момент аварии. Всего там было десять человек, включая самого пригожина. 24 августа росСМИ сообщили, что тело главаря "вагнеровцев" доставили в тверской морг.